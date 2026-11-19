Panamá buscará así regresar a una Copa Mundial Femenina , luego de su histórica participación en Australia y Nueva Zelanda 2023 , y alcanzar por primera vez una clasificación a los Juegos Olímpicos .

Panamá/La Selección Mayor Femenina de Panamá ya tiene definida su lista de convocadas para afrontar uno de los partidos más importantes de su calendario internacional: el encuentro ante Canadá, correspondiente a los cuartos de final del Concacaf W Championship que se disputará el próximo sábado 28 de noviembre.

La entrenadora Toña Is dio a conocer el listado de las 23 futbolistas que representarán al país en esta instancia, en la que Panamá buscará avanzar a las semifinales y dar un paso decisivo hacia sus grandes objetivos internacionales.

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De las 23 jugadoras convocadas, 11 militan en clubes de la Liga de Fútbol Femenino (LFF), mientras que las otras 12 desarrollan sus carreras en el extranjero. Esta convocatoria reúne así el talento del fútbol local y la experiencia de las futbolistas que compiten en distintas ligas alrededor del mundo.

El duelo ante Canadá tendrá un significado especial para Panamá, pues estará en juego mucho más que el pase a las semifinales. Una victoria le daría a la Selección Nacional la clasificación a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028, una oportunidad de hacer historia y volver a colocar al fútbol femenino panameño entre los protagonistas del escenario internacional.

Panamá buscará así regresar a una Copa Mundial Femenina, luego de su histórica participación en Australia y Nueva Zelanda 2023, y alcanzar por primera vez una clasificación a los Juegos Olímpicos.

El encuentro ante las canadienses se disputará a las 12:00 p.m. (hora de Panamá), en el Texas Health Stadium, ubicado en Mansfield, Texas, Estados Unidos.

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CONVOCATORIA OFICIAL

PORTERAS

Yenith Bailey / Inter Panama CF

Farissa Córdoba / Umecit FC

Maria Cervantes / SD Atlético Nacional

DEFENSAS

Katherine Castillo / CA San Lorenzo (ARG)

Hilary Jaén / Slavia Praga (CZE)

Wendy Natis / Kolbotn IL (NOR)

Carina Baltrip Reyes / Olympique de Marsella (FRA)

Rebeca Espinosa / CD Plaza Amador

Arlén Hernández / CD Plaza Amador

VOLANTES

Karla Riley / U. De Chile (CHI)

Aldrith Quintero / Kiryat Gat (ISR)

Noemi Potier / Nantes FC (FRA)

Carmen Montenegro / Inter Panama CF

Deysiré Salazar / CD Origen

Schiandra González / Umecit FC

DELANTERAS

Sherline King / Oklahoma St. (USA)

Ericka Araúz / Unifut (GUA)

Riley Tanner / Sydney FC (AUS)

Ana Quintero / U. South Florida (USA)

Emily Cedeño / CD Origen

Shayari Camarena / CD Plaza Amador

Analía Arosemena / Umecit FC

Lineth Cedeño / FFC Turbine Postdam

Con información de FPF.