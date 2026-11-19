Sintoniza el partido Grecia vs Panamá el domingo 22 de noviembre a las 7:30 a.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/Felipe Baloy, director técnico de la Selección Sub-17 de Panamá, calificó de "dolorosa" la derrota sufrida en su debut en el Mundial de la categoría ante Catar por marcador de 2 goles a 0.

"Es una derrota muy dolorosa, sobre todo por el gran esfuerzo que hicieron los chicos", declaró el entrenador en la zona flash del campo 2 en el Aspire Zone de Doha.

Baloy resaltó el trabajo colectivo de sus dirigidos que, pese a sus intentos por concretar un gol no lo pudieron conseguir.

"Yo creo que el equipo controló el juego, en la mayor parte del partido, y estuvo bien posicionado", indicó. Sin embargo reconoció que Catar tuvo momentos y jugadas que complicaron el trámite del encuentro.

Al final los cataríes ganaron con dos goles anotados por Taha Nahir de penal y Abdoulaye Ndiaye en tiempo de reposición.

"Estos chicos, la verdad, es que hoy hicieron un gran trabajo", comentó. "Destaco el juego colectivo y el posicionamiento del equipo. que siempre estuvo bien parado en la cancha".

Panamá tendrá su segundo partido del torneo, el domingo 22 de noviembre, ante Grecia que se estrenó con victoria sobre Egipto, por 2 goles a 1.

"Tenemos que seguir. Quedan dos partidos y ahora tenemos que olvidarnos de esto y pensar en los dos que se vienen... hay que dar vuelta a la página y ya pensar en el siguiente".