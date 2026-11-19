¡IMPERDIBLE! Sintoniza el partido Catar vs Panamá el jueves 19 de noviembre a las 10:30 a.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La Selección Sub-17 de Panamá está lista para afrontar uno de los desafíos más importantes de su proceso formativo. El conjunto dirigido por el entrenador Felipe Baloy hará su debut en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026 frente a la selección anfitriona, en el compromiso que abrirá las acciones del Grupo A.

El encuentro se disputará este jueves 19 de noviembre, desde las 10:30 a.m. (hora de Panamá), en la Cancha 2 Ibrahim Khalfan, ubicada en el complejo deportivo Aspire Zone, en Doha.

Los aficionados panameños podrán seguir el estreno mundialista del equipo nacional a través de TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX Panamá.

La selección canalera comparte el Grupo A con Catar, Egipto y Grecia, por lo que comenzar con un resultado positivo será importante en sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

Ficha técnica: Catar vs. Panamá

Competición: Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026.

Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026. Grupo: A.

A. Partido: Catar vs. Panamá.

Catar vs. Panamá. Fecha: Jueves 19 de noviembre de 2026.

Jueves 19 de noviembre de 2026. Hora: 10:30 a.m. (hora de Panamá).

10:30 a.m. (hora de Panamá). Sede: Aspire Zone, Cancha 2 Ibrahim Khalfan.

Aspire Zone, Cancha 2 Ibrahim Khalfan. Lugar: Doha, Catar.

Doha, Catar. Transmisión: TVMAX, TVN Pass y YouTube TVMAX Panamá.

TVMAX, TVN Pass y YouTube TVMAX Panamá. Uniformes: Panamá jugará de blanco y Catar vestirá de rojo vino.

Panamá jugará de blanco y Catar vestirá de rojo vino. Clima previsto: 25 grados centígrados, 3 % de probabilidad de lluvia y 57 % de humedad.

Equipo arbitral

La FIFA designó una cuarteta arbitral de Polonia, acompañada por oficiales de Marruecos para el encuentro inaugural.

Árbitro principal: Damian Sylwestrzak (Polonia).

Damian Sylwestrzak (Polonia). Asistente 1: Adam Karasewicz (Polonia).

Adam Karasewicz (Polonia). Asistente 2: Bartosz Heinig (Polonia).

Bartosz Heinig (Polonia). Cuarto árbitro: Mohamed El Baroudi (Marruecos).

Mohamed El Baroudi (Marruecos). Árbitro reserva: Abdessamad Abertoun (Marruecos).

Abdessamad Abertoun (Marruecos). Operador de repetición: Paul Ferraina (Francia).

Paul Ferraina (Francia). VAR: No se utilizará.

¿Cómo funcionará el Soporte de Video de Fútbol?

Una de las particularidades de esta Copa Mundial Sub-17 será la utilización del sistema de Soporte de Video de Fútbol, un mecanismo que permite a los entrenadores solicitar revisiones de determinadas decisiones arbitrales.

Cada selección podrá solicitar dos revisiones por partido, en situaciones relacionadas con una posible tarjeta roja directa, goles polémicos o confusión de identidad.

Si la revisión modifica la decisión original del árbitro, el equipo conservará su solicitud. En cambio, si la decisión inicial se mantiene, perderá una de las revisiones disponibles.

Este mecanismo se utilizará como alternativa al VAR tradicional, que no estará presente en el compromiso entre Panamá y Catar.

Los 21 convocados de Panamá para el Mundial Sub-17

El seleccionador Felipe Baloy encabeza una delegación de 21 futbolistas, que consiguió su clasificación directa al Mundial después de finalizar invicta y como líder del Grupo B en las eliminatorias de Concacaf, disputadas en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Panamá aseguró su boleto con tres victorias contundentes: 6-1 sobre Dominica, 6-0 ante Martinica y 4-1 frente a Nicaragua.

Esta es la lista de jugadores convocados para representar al país en Catar:

PORTEROS

Adamir Aparicio – CD Plaza Amador (Panamá).

Luis López – Academia Costa del Este (Panamá).

Isaías Abuabara – Celta de Vigo (España).

DEFENSAS

Alberto Adams – CD Plaza Amador (Panamá).

Anthony Murillo – SD Atlético Nacional (Panamá).

Giancarlo Alemán – CD Plaza Amador (Panamá).

Neir Marrugo – CA Independiente (Panamá).

Stephen Domínguez – Sporting SM (Panamá).

VOLANTES

Alexander Tull – CA Independiente (Panamá).

Alfredo Maduro – Academia Costa del Este (Panamá).

José Asprilla – CD Universitario (Panamá).

Estevis López – Veraguas United (Panamá).

Gabriel Quiroz – Tauro FC (Panamá).

Jossimar Insturain – Tauro FC (Panamá).

Joseph López – San Francisco FC (Panamá).

Jorge General – San Francisco FC (Panamá).

Lucas Norte – CD Plaza Amador (Panamá).

Ronaldo Matos – Sporting SM (Panamá).

DELANTEROS

Cristian Morán – UMECIT FC (Panamá).

Thiago Chalmers – CD Plaza Amador (Panamá).

Jorshua Gómez – San Francisco FC (Panamá).

Director técnico: Felipe Baloy.

Catar, el primer obstáculo de Panamá

La selección anfitriona, dirigida por el técnico Álvaro Mejía, obtuvo su clasificación automáticamente por su condición de país organizador.

El combinado catarí afrontará su novena participación en una Copa Mundial Sub-17. Su mejor resultado histórico fue el cuarto lugar conseguido en la edición de 1991.

Entre sus principales referencias ofensivas aparece Dhiaeddine Larbi (Benyatla), atacante del Al Gharafa, quien sobresale por su creatividad, habilidad individual y capacidad para generar ocasiones de peligro.

Panamá tendrá que prestar atención a las virtudes del conjunto local, que contará además con el respaldo de su afición en el inicio de la competición.

Panamá y su quinta participación mundialista

La edición de Catar 2026 representa la quinta presencia de Panamá en una Copa Mundial Sub-17, después de sus participaciones en México 2011, Emiratos Árabes Unidos 2013, Indonesia 2023 y Catar 2025.

El antecedente más destacado del fútbol panameño en esta categoría se produjo en México 2011, cuando la selección consiguió superar la fase de grupos y avanzar hasta los octavos de final.

Ahora, bajo la conducción de Felipe Baloy, una nueva generación de futbolistas tendrá la oportunidad de escribir otro capítulo en la historia del fútbol juvenil panameño.

El primer desafío será frente al anfitrión Catar, en un estreno que marcará el comienzo del camino mundialista de Panamá y de su ilusión de llegar lo más lejos posible en el torneo.