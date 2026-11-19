Panamá/Las selecciones de Panamá y Catar se disponen a disputar el partido que marca la apertura formal del Mundial Sub-17 cuyo escenario central es el Aspire Zone de Doha.

Ambos equipos presentaron sus alineaciones para este encuentro que podrás ver en la señal de TVMAX y en la plataforma de TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Alineación de Panamá

Alineación de Catar