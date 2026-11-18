La Selección de Panamá escaló una posición en la clasificación mundial de la FIFA y ahora ocupa el lugar 45, con 1,481.68 puntos. El triunfo 2-0 sobre Curazao, en los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf, contribuyó a mejorar su puntuación.

Panamá/La Selección de Panamá continúa avanzando en el panorama del fútbol internacional. El combinado dirigido por Thomas Christiansen ascendió un peldaño en el ranking FIFA y ahora se ubica en la posición 45 del mundo, consolidándose entre las selecciones mejor clasificadas de la región.

Panamá aparece con un total de 1,481.68 puntos, luego de sumar 8.69 unidades tras su victoria por 2-0 frente a Curazao, el pasado 15 de noviembre, en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf 2026-2027.

El resultado en el estadio Rommel Fernández fue importante no solamente para conseguir la clasificación a la Final Four del torneo regional, sino también para mejorar la puntuación del equipo nacional en la clasificación mundial.

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Panamá, cuarta selección de Concacaf en el ranking FIFA

En el contexto regional, Panamá ocupa el cuarto puesto entre las selecciones de Concacaf, por detrás de México, Estados Unidos y Canadá, que encabezan la representación de la confederación en la clasificación mundial.

Este posicionamiento refleja la continuidad de Panamá entre los equipos mejor ubicados de la región y representa una referencia importante de cara a sus próximos compromisos internacionales.

Los últimos resultados de Panamá y su impacto en el ranking

En sus cinco compromisos más recientes, la selección panameña registró los siguientes resultados y movimientos en su puntuación FIFA:

25 de septiembre de 2026: India 1-1 Panamá. La selección perdió 3.19 puntos y quedó con 1,475.22 unidades.

India 1-1 Panamá. La selección perdió 3.19 puntos y quedó con 1,475.22 unidades. 1 de octubre de 2026: Panamá 1-1 Nueva Zelanda (derrota 5-3 en penales), por las semifinales de la Copa Kirin. Perdió 1.84 puntos y quedó con 1,473.38.

Panamá 1-1 Nueva Zelanda (derrota 5-3 en penales), por las semifinales de la Copa Kirin. Perdió 1.84 puntos y quedó con 1,473.38. 5 de octubre de 2026: Ecuador 1-1 Panamá (victoria 7-6 en penales), por el partido por el tercer lugar de la Copa Kirin. Sumó 3.58 puntos y llegó a 1,476.97.

Ecuador 1-1 Panamá (victoria 7-6 en penales), por el partido por el tercer lugar de la Copa Kirin. Sumó 3.58 puntos y llegó a 1,476.97. 12 de noviembre de 2026: Curazao 0-0 Panamá, por los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf. Perdió 3.98 puntos y quedó con 1,472.99.

Curazao 0-0 Panamá, por los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf. Perdió 3.98 puntos y quedó con 1,472.99. 15 de noviembre de 2026: Panamá 2-0 Curazao, por el partido de vuelta de los cuartos de final. Sumó 8.69 puntos y alcanzó las 1,481.68 unidades.

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Un cierre positivo para la Selección de Panamá

El ascenso en el ranking FIFA llega después de una serie de compromisos internacionales que incluyeron la participación en la Copa Kirin y la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf.

Con la clasificación a la Final Four de la Liga de Naciones, el boleto asegurado para la Copa Oro 2027 y ahora el ascenso al puesto 45 del escalafón mundial, Panamá suma otro dato positivo en su camino dentro del fútbol internacional.

La selección canalera buscará mantener esta tendencia en sus próximos compromisos, con el objetivo de continuar mejorando su posición en la clasificación de la FIFA.

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