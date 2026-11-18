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Panamá/La Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026 está cada vez más cerca. Del 19 de noviembre al 13 de diciembre, 48 selecciones nacionales se darán cita en territorio catarí para disputar una nueva edición de este certamen, que reunirá a las principales promesas del fútbol internacional.

Entre los participantes estará la Selección Sub-17 de Panamá, que consiguió su clasificación a través de la representación de la Concacaf y tendrá la oportunidad de competir en uno de los escenarios más importantes del fútbol juvenil.

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¿En qué grupo jugará Panamá?

El conjunto panameño quedó ubicado en el Grupo A, donde tendrá como rivales al anfitrión Catar, Egipto y Grecia. Se trata de una zona que exigirá al equipo nacional desde la fase inicial, con el objetivo de conseguir uno de los boletos disponibles para la siguiente ronda.

El sorteo distribuyó a las 48 selecciones participantes en 12 grupos, identificados de la A a la L, cada uno integrado por cuatro equipos.

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¿Cómo se jugará el Mundial Sub-17?

El formato de competición establece que avanzarán a los dieciseisavos de final los dos primeros lugares de cada grupo, además de los ocho mejores terceros puestos.

De esta manera, un total de 32 selecciones continuarán en carrera por el título mundial. A partir de esa instancia, el torneo se desarrollará bajo el sistema de eliminación directa, en el que cada partido será determinante para mantener las aspiraciones de avanzar.

Selecciones clasificadas: 48 países en busca del título mundial

La Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026 contará con 48 selecciones nacionales, distribuidas entre las seis confederaciones del fútbol mundial, además del país anfitrión.

La representación por región quedó establecida de la siguiente manera:

País anfitrión: Catar.

Catar. AFC (8 selecciones): Australia, República Popular China, República de Corea, Japón, Arabia Saudí, Tayikistán, Uzbekistán y Vietnam.

Australia, República Popular China, República de Corea, Japón, Arabia Saudí, Tayikistán, Uzbekistán y Vietnam. CAF (10 selecciones): Argelia, Camerún, Costa de Marfil, Egipto, Mali, Marruecos, Mozambique, Senegal, Tanzania y Uganda.

Argelia, Camerún, Costa de Marfil, Egipto, Mali, Marruecos, Mozambique, Senegal, Tanzania y Uganda. Concacaf (8 selecciones): Costa Rica, Cuba, Haití, Honduras, Jamaica, México, Panamá y República Dominicana.

Costa Rica, Cuba, Haití, Honduras, Jamaica, México, Panamá y República Dominicana. CONMEBOL (7 selecciones): Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela.

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela. OFC (3 selecciones): Fiyi, Nueva Caledonia y Nueva Zelanda.

Fiyi, Nueva Caledonia y Nueva Zelanda. UEFA (11 selecciones): Bélgica, Croacia, Dinamarca, Francia, Grecia, Italia, Montenegro, República de Irlanda, Rumania, Serbia y España.

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Un Mundial con formato ampliado

La edición de Catar 2026 dará continuidad al formato de 48 selecciones, implementado por primera vez en la Copa Mundial Sub-17 de 2025. Esta ampliación permitió aumentar la representación de las distintas confederaciones y ofrecer más oportunidades de participación a las jóvenes promesas del fútbol internacional.

La edición anterior, disputada también en Catar, dejó un balance positivo, con estadios llenos y un ambiente que permitió disfrutar del talento emergente de diferentes partes del mundo. Portugal se proclamó campeón de aquella competición, dejando el listón alto para una nueva edición que volverá a reunir a las futuras figuras del fútbol mundial.

Con información de FIFA.