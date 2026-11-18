Panamá/La Selección Sub-17 de Panamá disputará ante su similar de Catar el partido que marca la apertura oficial del Mundial de la categoría que se llevará a cabo en territorio catarí.

La cancha 2 Ibrahim Khalfan del Aspire Zone, en la ciudad de Doha, será el escenario para ese encuentro donde ambos conjuntos buscarán una victoria que les permita comenzar bien en la competencia.

Antecedentes

Panamá llega a este certamen precedido de cuatro participaciones en los mundiales sub-17 que se realizaron en México (2011), Emiratos Árabes Unidos (2013), Indonesia (2023) y Catar (2025).

El mejor resultado del elenco panameño en esas presentaciones lo tuvo en el certamen realizado en el territorio mexicano. En esa ocasión alcanzó los octavos de final donde fue eliminado por el colectivo anfitrión.

Los canaleros lograron su clasificación al quedar primero en el Grupo B de las eliminatorias mundialistas de la categoría en Concacaf. Los partidos de esa agrupación se realizaron entre el 5 y 10 de febrero de este año en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez. En ese certamen vencieron a Dominica, por 6 a 1, Martinica (6 por 0) y Nicaragua (4 por 1).

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Por su parte Catar está en la condición de equipo anfitrión por segunda edición consecutiva. Según disposición de la FIFA, el Mundial Sub-17 se realizará cada año y los cataríes se adjudicaron la sede por un periodo de cinco años a partir de 2025.

Al no tener la necesidad de disputar las eliminatorias asiáticas de la categoría, por tener la sede del certamen, Catar se aseguró su novena participacipión en el Mundial Sub-17. Sus presentaciones anteriores la tuvo en China (1985), Canadá (1987), Italia (1991), Japón (1993), Ecuador (1995), Nueva Zelanda (1999), Perú (2005) y Catar (2025).

La mejor actuación del conjunto catarí en este tipo de torneos la tuvo en la edición de 1991 donde obtuvo el cuarto lugar.

Ambos equipos forman parte del Grupo A donde también están las selecciones de Egipto y Grecia.

Jugadores a seguir

Estevis López (Panamá) : Mediocampista ofensivo . Destaca por su zurda, capacidad de regate y habilidad para superar rivales en el uno contra uno. FIFA lo identifica como uno de los jugadores panameños a observar en esta edición.

: . Destaca por su zurda, capacidad de regate y habilidad para superar rivales en el uno contra uno. lo identifica como uno de los jugadores panameños a observar en esta edición. Dhiaeddine Larbi (Catar): Atacante de Al Gharafa. Sobresale por su creatividad, habilidad individual y capacidad para generar oportunidades de gol.

Datos elementales

Partido: Catar vs Panamá

Catar vs Panamá Torneo: Mundial Sub-17 Catar 2026

Mundial Sub-17 Catar 2026 Fecha: jueves 19 de noviembre

jueves 19 de noviembre Lugar: Cancha 2 Ibrahim Khalfan del Aspire Zone

Cancha 2 Ibrahim Khalfan del Aspire Zone Hora: 10:30 a.m. (hora panameña)/ 6:30 p.m. (hora local de Catar)

10:30 a.m. (hora panameña)/ 6:30 p.m. (hora local de Catar) ¿Dónde verlo?: TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ

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