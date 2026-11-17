Los dirigidos por el entrenador Felipe Baloy sigune sus trabajos en territorio mundialista preparando el partido contra Catar, sede del Mundial Sub17 de fútbol.

Panamá/La Selección Sub-17 de Panamá continúa trabajando en territorio catarí con la mirada puesta en su debut en la Copa Mundial Sub-17, que se disputará a partir del 19 de noviembre en Catar. El equipo dirigido por Felipe Baloy completó una nueva jornada de entrenamiento, en la que busca llegar en las mejores condiciones a su primer compromiso de la cita mundialista.

El conjunto panameño trabajó en la cancha número 6, un terreno que se ha convertido en uno de los espacios habituales del grupo durante su preparación, con sesiones enfocadas en afianzar detalles y llegar con buenas sensaciones al estreno.

Panamá afrontará el torneo con una convocatoria de 21 jugadores y la ilusión de competir por un lugar en la siguiente ronda. Baloy tendrá el reto de conducir a esta generación en una Copa del Mundo, con el objetivo de superar la fase inicial y hacer historia en la categoría.

Alberto Adams: "Estamos preparados para el debut"

El futbolista Alberto Adams compartió sus sensaciones sobre los días de preparación y destacó el ambiente positivo que se vive dentro del grupo, así como la motivación de sus compañeros ante el desafío mundialista.

El jugador manifestó que el equipo se encuentra con buenas sensaciones, tanto por el trabajo realizado durante los entrenamientos como por la energía que se respira en el plantel, factores que considera importantes para afrontar el primer partido.

Adams reconoció que existe ansiedad por el debut, algo que forma parte de la expectativa que genera disputar una Copa del Mundo, pero aseguró que el grupo está concentrado en aportar y representar de la mejor manera al país.

"Todos estamos un poco ansiosos por ese debut. Todo el mundo quiere aportar su granito de arena para hacer historia", expresó.

El seleccionado nacional también señaló que el equipo se encuentra afinando los últimos detalles antes del compromiso y reiteró que están listos para afrontar el desafío.

Panamá debutará este jueves frente a Catar, en un partido que marcará el inicio de su camino en el Mundial Sub-17. La Rojita llega con la ilusión de competir, aprovechar la experiencia internacional y luchar por avanzar a la siguiente fase del campeonato, en una cita que representa una nueva oportunidad para el fútbol juvenil panameño de dejar su huella en el escenario mundial.