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Panamá/Panamá estará presente en el Mundial Sub-17 de la FIFA por quinta vez. Este es un torneo en el que salen jugadores que, en el futuro, brillan en el fútbol internacional.

Desde la década de 2010 hasta la fecha, la representación panameña ha escrito una historia con buenos y malos momentos y algunos jugadores que se constituyeron como figuras en el ámbito local y que también llevaron su talento fuera de las fronteras nacionales.

A continuación hacemos un repaso de la historia de Panamá en la competencia orbital para adolescentes.

México 2011

La primera aparición de Panamá en una Copa Mundial Sub-17 llegó en México 2011, bajo la dirección técnica de Jorge Dely Valdés. Aquella generación consiguió una clasificación histórica y, además, se convirtió en la primera selección panameña de esta categoría en ganar un partido en una cita mundialista.

Panamá integró el Grupo E junto a Alemania, Ecuador y Burkina Faso. Su debut fue el 20 de junio de 2011, cuando derrotó 1-0 a Burkina Faso con anotación de Jorman Aguilar.

Posteriormente, sufrió derrotas ante Ecuador (2-1) y Alemania (2-0). Sin embargo, los tres puntos obtenidos en su estreno le permitieron avanzar a los octavos de final como uno de los mejores terceros lugares.

En la ronda de eliminación directa, el equipo canalero se enfrentó a México, anfitrión del certamen y eventual campeón, que se impuso por 2-0.

A pesar de la eliminación, aquella participación quedó registrada como la mejor actuación de Panamá en la historia de los mundiales masculinos Sub-17: alcanzó los octavos de final y consiguió una victoria en su primera experiencia.

Balance de México 2011: cuatro partidos, una victoria, tres derrotas, dos goles anotados y seis recibidos.

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Emiratos Árabes Unidos 2013

Dos años después, Panamá volvió a conseguir su clasificación a una Copa Mundial Sub-17. Nuevamente con Jorge Dely Valdés al frente, la selección participó en el torneo disputado en Emiratos Árabes Unidos.

En esta ocasión, quedó ubicada en el Grupo C junto a Uzbekistán, Croacia y Marruecos.

El recorrido fue complicado desde el comienzo:

Panamá 0-2 Uzbekistán.

Panamá 0-1 Croacia.

Panamá 0-2 Marruecos.

La selección terminó su participación sin puntos, con cinco goles recibidos en tres encuentros y sin conseguir anotaciones.

Indonesia 2023

Después de ausentarse de las ediciones de 2015, 2017 y 2019, Panamá regresó a una Copa Mundial Sub-17 en Indonesia 2023.

El equipo dirigido por Mike Stump consiguió su boleto después de una destacada participación en el Campeonato Sub-17 de Concacaf, donde el delantero Kevin Walder fue uno de sus principales protagonistas.

Walder marcó cuatro goles en el clasificatorio y fue incluido en el once ideal del campeonato regional, convirtiéndose en una de las principales esperanzas ofensivas del combinado nacional.

En el Mundial, Panamá quedó ubicada en el Grupo A junto a Marruecos, Indonesia y Ecuador.

Su participación dejó los siguientes resultados:

Panamá 0-2 Marruecos.

Panamá 1-1 Indonesia.

Panamá 1-1 Ecuador.

El conjunto canalero sumó dos puntos, producto de dos empates y una derrota. Aunque mostró una mejoría en comparación con Emiratos Árabes Unidos 2013, no consiguió avanzar a la siguiente ronda.

La actuación de 2023 dejó un dato positivo: Panamá volvió a sumar puntos en una Copa Mundial Sub-17 después de diez años.

Catar 2025

La cuarta participación mundialista llegó en Catar 2025. Panamá obtuvo su clasificación después de una excelente eliminatoria de Concacaf, en la que consiguió nueve puntos de nueve posibles, con victorias ante Granada, Aruba y República Dominicana.

El equipo dirigido por Leonardo Pipino afrontó el campeonato con la ilusión de superar por primera vez la fase de grupos desde México 2011.

Sin embargo, el desenlace fue adverso. Panamá quedó emparejada en el Grupo J con Irlanda, Paraguay y Uzbekistán, y perdió sus tres compromisos:

Panamá 1-4 Irlanda: Moisés Richards anotó el único gol panameño.

anotó el único gol panameño. Panamá 1-2 Paraguay: el conjunto canalero volvió a quedarse sin puntos.

Panamá 1-6 Uzbekistán: Joseph Pacheco consiguió la anotación panameña en la despedida.

Panamá terminó el torneo con tres derrotas, tres goles anotados y doce recibidos.

De esta manera, Catar 2025 se convirtió en su participación estadísticamente más negativa, tanto por el balance defensivo como por la diferencia de goles, aunque comparte con Emiratos Árabes Unidos 2013 el registro de terminar sin sumar puntos.

Balance

En sus cuatro participaciones mundialistas, Panamá acumula 13 partidos jugados con un saldo de un triunfo, dos empates y 10 derrotas. En esos juegos registró nueve goles a favor y 29 en contra.

Su mejor presentación en el Mundial Sub-17 la tuvo en la edición del año 2011 en México donde obtuvo una victoria y alcanzó los octavos de final. Ese desempeño contrasta con lo realizado el año pasado en Catar donde no se registraron triunfos y la diferencia de goles fue de -9.

Jugadores que brillaron

El torneo ha sido un trampolín para jugadores en formación. Varios de ellos logran extender sus carreras y se convierten en figuras para sus países.

Panamá no ha sido la excepción y aquí mencionamos algunos de esos futbolistas que representaron al país en el certamen y lograron brillar posteriormente.