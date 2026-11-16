Mundial Sub-17 Catar 2026| Panamá se foguea con Indonesia y pone la mira en el debut ante el anfitrión

¡IMPERDIBLE! Sintoniza el partido Catar vs Panamá el jueves 19 de noviembre a las 10:30 a.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ

Panamá/La Selección Sub-17 de Panamá se encuentra en la recta final de su preparación previa al Mundial de la categoría que se realizará en Catar entre el 19 de noviembre y 13 de diciembre.

El conjunto panameño disputó su último partido de fogueo previo al certamen ante Indonesia el que terminó empatado 1-1. Cristian Morán anotó el único gol del equipo panameño en ese partido.

"Todo bien alegre, bien contento. Ganando confianza para lo que viene el Mundial y agradecido con este gol", expresó el jugador después del encuentro. "Indonesia es un equipo bien ordenado, que sabe cómo mover la pelota de un lado a otro, pero gracias a Dios supimos manejarlo de la mejor manera".

Morán manifestó resaltó la unidad dentro del conjunto canalero, lo que genera optimismo para el debut que será contra la selección anfitriona del torneo.

"Me siento bien, alegre, contento con el grupo. Somos un grupo sano y unido", indicó. "Ahora lo que viene con Catar va a ser un partido muy bueno... vamos con todo".

Panamá se encuentra en la ciudad de Doha y ha realizado sus entrenamientos en el Complejo Al-Gharafa. El pasado domingo 15 de noviembre hizo su primera práctica con el balón oficial del torneo.

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Selección Sub-17 de Panamá

PORTEROS

Adamir Aparicio – CD Plaza Amador (PMA).

Luis López – Academia Costa del Este (PMA).

Isaías Abuabara – Celta de Vigo (ESP).

DEFENSAS

Alberto Adams – CD Plaza Amador (PMA).

Anthony Murillo – SD Atlético Nacional (PMA).

Giancarlo Alemán – CD Plaza Amador (PMA).

Neir Marrugo – CA Independiente (PMA).

Stephen Domínguez – Sporting SM (PMA).

VOLANTES

Alexander Tull – CA Independiente (PMA).

Alfredo Maduro – Academia Costa del Este (PMA).

José Asprilla – CD Universitario (PMA).

Estevis López – Veraguas United (PMA).

Gabriel Quiroz – Tauro FC (PMA).

Jossimar Insturain – Tauro FC (PMA).

Joseph López – San Francisco FC (PMA).

Jorge General – San Francisco FC (PMA).

Lucas Norte – CD Plaza Amador (PMA).

Ronaldo Matos – Sporting SM (PMA).

DELANTEROS

Cristian Morán – UMECIT FC (PMA).

Thiago Chalmers – CD Plaza Amador (PMA).

Jorshua Gómez – San Francisco FC (PMA).

Director técnico: Felipe Baloy