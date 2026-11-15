Luego del triunfo categórico de la selección de Panamá sobre Curazao 2-0 en el partido de vuelta de la Liga de Naciones Concacaf, el míster Thomas Christiansen dio sus conclusiones.

Panamá/El seleccionador de Panamá, Thomas Christiansen, valoró la clasificación de la Roja al Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf y a la Copa Oro 2027, luego de vencer 2-0 a Curazao en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, con un doblete de José Fajardo.

El entrenador destacó la importancia de superar esta eliminatoria de cuartos de final, que representaba un desafío importante para el fútbol panameño y que terminó con los dos objetivos deportivos cumplidos.

"Una eliminatoria importantísima para clasificar a dos torneos importantes en la región", expresó Christiansen al referirse al significado de la victoria.

Christiansen defiende su apuesta por los jóvenes

Uno de los temas abordados por el técnico fue la presencia de futbolistas jóvenes en la convocatoria, una decisión que defendió al considerar que formar parte del grupo y vivir la experiencia de una eliminatoria internacional también representa un aprendizaje para el futuro.

Christiansen mencionó el caso de Tevis, quien no tuvo participación en ninguno de los dos encuentros, pero que, según explicó, pudo adquirir experiencia al compartir con el grupo y vivir el ambiente de una selección nacional.

"Los jovencitos que he llamado tenían que estar en este llamado. Me sabe mal por Tevis, que se ha quedado fuera en las dos, pero por otra parte esa experiencia que él ha adquirido, estar con el grupo, vivir la atmósfera que hay alrededor de una selección, de un estadio… eso es experiencia adquirida", manifestó.

¿Por qué salió Trucho?

El seleccionador también explicó una de las decisiones que generó comentarios durante el partido: la sustitución de Trucho.

Christiansen señaló que buscaba modificar las características ofensivas del equipo ante la posibilidad de que Panamá necesitara incrementar su producción de goles, por lo que decidió apostar por futbolistas con mayor vocación de ataque.

"Hoy he sacado a Trucho porque estaba pensando en una posible situación donde era una obligación meter goles y busqué gente un poco más ofensiva, arriba o en banda", explicó.

Cadir y Vergara, una experiencia importante

El entrenador también se refirió a Cadir, quien tuvo la oportunidad de iniciar como titular pese al golpe que había sufrido durante uno de los entrenamientos de la semana.

Para Christiansen, disputar un encuentro de esta importancia representa una experiencia significativa para el joven futbolista.

"Lo de Cadir fue un golpe que tuvo en uno de los entrenamientos, tuvo un golpe en ese mismo sitio. Yo creo que esa experiencia que él ha adquirido, jugar en un partido tan importante de titular, le tiene que llenar de orgullo", comentó.

Asimismo, mencionó a Vergara, quien había tenido dificultades en el partido de ida ante los defensores de Curazao, pero que también forma parte de ese proceso de crecimiento y aprendizaje competitivo.

"Igual que Vergara, que tuvo un partido difícil allá, con unos centrales que no le dejaron ni un metro", agregó.

José Fajardo, el hombre de la clasificación

Finalmente, Christiansen dedicó palabras de reconocimiento a José Fajardo, quien respondió en el momento decisivo con dos anotaciones para darle a Panamá el triunfo 2-0 y el boleto a las dos competiciones.

El técnico destacó la importancia de la actuación del delantero, quien fue determinante para resolver una eliminatoria que había comenzado con un empate sin goles en Curazao.

"Habrá que hablar también de José Fajardo, que entró y nos clasifica otra vez a un torneo importante. Esta vez sí que las metió y hay que felicitarle, igual que a todo el equipo", concluyó.

Con la clasificación asegurada, Panamá disputará el Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf, programado del 25 al 28 de marzo de 2027, y tendrá su presencia confirmada en la Copa Oro 2027. Christiansen y sus dirigidos cerraron así una eliminatoria en la que combinaron el aporte de futbolistas experimentados y jóvenes, con José Fajardo como protagonista de la noche en el Rommel Fernández.