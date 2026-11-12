Mundial Sub-17 Catar 2026| Selección de Panamá llega a la sede del torneo orbital

Vive las emociones del Mundial Sub-17 Catar 2026, en especial de la participación de Panamá, a partir del jueves 19 de noviembre por TVMAX y TVN Pass.

Panamá/La selección Sub-17 de Panamá ya se encuentra en Doha, donde disputará el Mundial de la categoría desde el próximo 19 de noviembre cuando enfrente al local Catar.

El plantel panameño dejó el campamento en Emiratos Árabes Unidos y luego de un viaja de unos 45 minutos llegó a Doha, Catar en horas del mediodía del jueves. A su llegada al aeropuerto internacional Hamad fueron recibidos por personal de la FIFA.

Los dirigidos por el técnico Felipe Baloy tomaron un bus que los trasladó al hotel de concentración donde los esparaba el Embajador de Panamá en Catar, Johnny Mayani, quien les deseó lo mejor en la cita mundialista.

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Primer entrenamiento

La primera sesión de entrenamiento en territorio mundialista está programado para el día jueves en horas de la noche y será el inicio de la cuenta regresiva para el debut el próximo 19 de noviembre frente a Catar por el grupo A, partido programado para jugarse desde las 6:30 de la tarde hora local (10:30 am en Panamá).

Luego jugarán el 22 de noviembre frente a Grecia en el Aspire Zone (Campo 9) a las 3:30 de la tarde hora local (7:30 am en Panamá) y cierran la ronda de grupos el 25 de noviembre frente a Egipto, partido programado para las 5:30 hora local (9:30 am en Panamá) en el Aspire Zone (Campo 3).

Convocados

PORTEROS

Adamir Aparicio – CD Plaza Amador (PMA)

Luis López – Academia Costa del Este (PMA)

Isaías Abuabara – Celta de Vigo (ESP)

DEFENSAS

Alberto Adams – CD Plaza Amador (PMA)

Anthony Murillo – SD Atlético Nacional (PMA)

Giancarlo Alemán – CD Plaza Amador (PMA)

Neir Marrugo – CA Independiente (PMA)

Stephen Domínguez – Sporting SM (PMA)

VOLANTES

Alexander Tull – CA Independiente (PMA)

Alfredo Maduro – Academia Costa del Este (PMA)

José Asprilla – CD Universitario (PMA)

Estevis López – Veraguas United (PMA)

Gabriel Quiroz – Tauro FC (PMA)

Jossimar Insturain – Tauro FC (PMA)

Joseph López – San Francisco FC (PMA)

Jorge General – San Francisco FC (PMA)

Lucas Norte – CD Plaza Amador (PMA)

Ronaldo Matos – Sporting SM (PMA)

DELANTEROS

Cristian Morán – Umecit FC (PMA)

Thiago Chalmers – CD Plaza Amador (PMA)

Jorshua Gómez – San Francisco FC (PMA)

DT Felipe Baloy

Información de FPF

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