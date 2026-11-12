Curazao vs Panamá| Cosas que debes saber sobre este partido de Liga de Naciones Concacaf

Panameños y curazoleños ponen en marcha su duelo por uno de los puestos del Final Four y la Copa Oro del próximo año.

Panamá/Las selecciones de Panamá y Curazao cruzan sus caminos en los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf 2026-2027, un certamen que toma mayor relevancia con el paso de los años.

En los últimos años, la representación panameña ha tenido una trayectoria que le ha llevado a ser la de mejor promedio en Centroamérica. Según el Ranking Mundial de la FIFA, tiene una puntaje de 1476.97, y solo es superada por las tres selecciones de Norteamérica (México, Estados Unidos y Canadá). Este avance le permitió llegar por segunda vez en su historia a una Copa del Mundo la que disputó a mediados de este año.

Bajo la dirección de Thomas Christiansen, Panamá apuesta por dar continuidad a un proyecto que inició en el año 2020 en un momento en el que hay un relevo generacional dentro de sus filas. Las salidas de jugadores emblemáticos como Aníbal Godoy, Alberto Quintero, Erick Davis y Cecilio Waterman les han abierto las puertas a jóvenes deseosos de dejar su huella y poner el nombre del país en alto. La presencia de futbolistas prometedores como Josué Vergara, Kadir Barría, Martín Krug, por mencionar algunos, evidencian que la selección panameña renueva su imagen con miras a próximos desafíos internacionales.

Por otra parte, la selección curazoleña se presenta como un conjunto en ascenso. Con el veterano entrenador Dick Advocaat como su técnico, los caribeños participaron este año por primera vez en un Mundial. Además lograron clasificarse a los cuartos de final de la Liga de Naciones al imponerse a elencos de mayor trayectoria como Costa Rica y Trinidad y Tobago.

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Curazao está dispuesto a aprovechar la oportunidad de ratificar su buen momento y dar un golpe fuerte en la mesa superando a un colectivo panameño que ha construido una imagen distintiva y un prestigio dentro de la Concacaf (Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe de Fútbol) en los últimos años.

La contienda entre panameños y curazoleños inicia este jueves con el partido de ida de su serie de cuartos de final. A continuación presentamos algunos datos que debes conocer sobre este duelo.