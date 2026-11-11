Curazao vs Panamá | Thomas Christiansen y José Luis Rodríguez enfocados en la llave de cuartos de final

Panamá/El entrenador de la selección de Panamá Thomas Christiansen y el futbolista José Luis Rodríguez comparecieron este miércoles en conferencia de prensa, en la víspera del compromiso entre Panamá y Curazao, correspondiente al partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf.

El encuentro se disputará este jueves 12 de noviembre en Willemstad, Curazao, donde la selección panameña buscará conseguir un resultado favorable que le permita afrontar con ventaja el partido de vuelta, programado para disputarse en territorio panameño.

Durante la conferencia, ambos destacaron la importancia del enfrentamiento, el crecimiento futbolístico del conjunto caribeño y la necesidad de mantener la concentración para evitar errores que puedan resultar determinantes.

Christiansen reconoce la calidad de Curazao

El seleccionador panameño destacó la evolución que ha experimentado Curazao en los últimos años y recordó que se trata de un rival diferente al que Panamá enfrentó en anteriores compromisos.

“Las dos veces que hemos venido aquí, la verdad es que el partido ha sido bastante complicado. Curazao ha crecido mucho en los últimos años. Nosotros hemos trabajado muy bien esta semana, sabemos lo que queremos y conocemos la calidad que tienen ellos en las ligas donde juegan. Pero nosotros también tenemos grandes jugadores en buenas ligas y venimos aquí con un solo objetivo, que es ganar”, expresó Christiansen.

El técnico también hizo referencia a los resultados recientes del conjunto curazoleño, resaltando especialmente su capacidad para remontar un marcador adverso de 3-0 ante Costa Rica y terminar imponiéndose 4-3 como visitante.

“Es espectacular, increíble. Luego está el 6-1 en casa contra Nicaragua y los resultados contra Trinidad y Tobago, que es un gran equipo. La calidad de Curazao es indiscutible. Nosotros hemos intentado trabajar con nuestras herramientas durante estos dos días y creo que tenemos claro lo que queremos hacer de cara al partido de mañana”, señaló.

Los detalles pueden marcar la diferencia

Christiansen considera que el enfrentamiento exigirá concentración tanto de los futbolistas experimentados como de los más jóvenes, debido a la importancia de cada acción durante la serie.

“Es un partido muy exigente, tanto para los jugadores experimentados como para los jóvenes. Los detalles y los mínimos errores se van a pagar caro. Por eso es importante salir bien mentalizados y enfocados. Son dos partidos de ida y vuelta y es importante sacar un resultado positivo aquí”, manifestó.

El entrenador también valoró la combinación de experiencia y juventud dentro del grupo, además de la competencia interna que existe por ganarse un puesto en el equipo titular.

En cuanto a la convocatoria, explicó que tuvo que tomar decisiones difíciles para reducir la lista de futbolistas disponibles, entre ellos Herbert y Davis, quienes finalmente quedaron fuera de la nómina para este compromiso.

“Me sabe mal por los muchachos, porque también es un premio a lo que hicieron en la gira y podrían estar perfectamente. Pero estoy en una situación privilegiada, porque creo que esta convocatoria es muy buena, muy completa y con jugadores de mucha calidad”, explicó.

José Luis Rodríguez: “Venimos muy motivados”

Por su parte, José Luis Rodríguez transmitió la confianza y motivación que existe dentro del vestuario panameño para afrontar este compromiso.

El atacante destacó la unión del grupo y la importancia de mantener la concentración para conseguir un resultado que permita definir la serie en casa.

“Hemos venido muy motivados, contentos de poder reunirnos nuevamente. La verdad es que somos una gran familia y estoy seguro de que mañana vamos a estar muy concentrados para conseguir el objetivo que queremos todos. Sabemos que no será fácil, que tenemos un gran rival enfrente, pero vamos a poner todo de nuestra parte para salir con un buen resultado”, manifestó.

Rodríguez también se refirió a la importancia de contar con un entrenador de la experiencia de Christiansen, destacando el conocimiento y las dificultades que ha enfrentado a lo largo de su carrera.

El ataque panameño, con alternativas

Christiansen también habló sobre las opciones ofensivas que tiene a disposición para este compromiso. Destacó la presencia de José Luis Rodríguez, Josué Vergara y Kadir Barría, tres futbolistas que considera alternativas importantes para buscar el gol.

“Estoy contento con los delanteros que tenemos ahí: José, Vergara y Kadir. Tenemos tres delanteros de garantía y esperamos que también tengan su día”, comentó el seleccionador.

Rodríguez, por su parte, explicó que una de sus principales fortalezas es generar juego y encontrar a sus compañeros en posiciones favorables para finalizar las jugadas.

“Si el profe me da la oportunidad de comenzar, voy a tratar de hacer lo que esté en mis manos para hacerles llegar balones a ellos y que puedan marcar. Tenemos tres grandes delanteros, José Luis ya lo conocemos todos, al igual que Vergara y Kadir, que tienen mucha hambre y muchas ganas de estar aquí y ayudarnos”, indicó.

Christiansen advierte sobre las dificultades de jugar en Willemstad

El seleccionador también recordó que Panamá ha tenido experiencias complicadas en territorio curazoleño, por lo que considera importante aprender de esos antecedentes.

Además, mencionó que existen algunas dudas sobre la disponibilidad y el ritmo competitivo de determinados futbolistas del rival, aunque dejó claro que su prioridad será concentrarse en el rendimiento de Panamá.

“Nosotros tenemos que pensar en nosotros, en lo que queremos hacer y en lo que tenemos que hacer. Si lo hacemos al 100 %, nuestras posibilidades de ganar son mucho mejores”, afirmó.

Sobre la preparación del encuentro, reconoció que no ha sido sencillo trabajar con el grupo incompleto, debido a las diferentes fechas de llegada de los jugadores que militan en el extranjero.

Sin embargo, destacó la disposición y el compromiso mostrado durante los entrenamientos, especialmente por los futbolistas que recibieron sus primeras oportunidades con la selección.

Un objetivo en juego: la Final Four y la Copa Oro

La serie ante Curazao representa un desafío importante para Panamá, que busca avanzar a la Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf 2027 y asegurar su clasificación directa a la Copa Oro 2027.

Christiansen reconoció que el grupo está consciente de lo que representa esta eliminatoria y de la oportunidad que tiene por delante.

“Estamos tranquilos y conscientes de lo que estamos jugando, con un boleto a la Final Four y a la Copa Oro. Queremos estar allí”, puntualizó.

Panamá tendrá este jueves su primera prueba en Willemstad, en una eliminatoria que exigirá concentración, efectividad y capacidad para responder ante un Curazao que llega fortalecido por sus recientes resultados internacionales.