Curazao vs Panamá| Orlando Mosquera asegura que a la 'Sele' "no le sobra nada"

¡IMPERDIBLE! Panamá vs Curazao, cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf. Sintoniza este partido el domingo 15 de noviembre a las 6:00 p.m. por TVMAX y TVN Pass.

Panamá/Orlando Mosquera, portero de la selección de Panamá, resaltó que el conjunto canalero necesita de todos sus integrantes para afrontar los dos partidos ante Curazao, en los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf.

"Creo que, bien saben, somos Panamá y no nos sobra nada. Tenemos tener la mayoría de jugadores posibles, que estén en su mejor momento en sus clubes para poder afrontar estos partidos que son muy importantes", manifestó el jugador en conferencia de prensa.

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Mosquera se refirió al momento actual de la selección panameña, en el que se han incorporado nuevos jugadores, quienes deben adaptarse al estilo de juego que presenta el cuerpo técnico encabezado por el entrenador Thomas Christiansen.

"Siempre va a ser importante tener al equipo completo porque al final, bien sabemos que la idea de juego la tenemos muy clara", expresó. "Ahora hay jugadores que, poco a poco, se están uniendo al grupo. Están captando la idea muy bien y eso, para nosotros, es importante", agregó.

El equipo panameño tendrá este lunes su segundo día de entrenamientos en el Centro de Alto Rendimiento de Pandeportes Luis 'Matador' Tejada. Posteriormente viajará el miércoles 11 hacia Willemstad, Curazao, donde jugará el partido de ida el jueves 12 a las 7:30 p.m. El encuentro de vuelta será el domingo 15 en la Ciudad de Panamá.

Por el momento, continúa la llegada de más jugadores a la concentración del colectivo canalero la que inició el sábado 7 de noviembre. Algunos de los que se han integrado al grupo son Orlando Mosquera, Marcos de León y Eddie Roberts, José Luis Rodríguez, Omar Valencia, Daivis Murillo, Jiovany Ramos, Víctor Griffith, Adalberto Carrasquilla, Andrés Andrade, César Blackman, Cristian Martínez, Carlos Harvey y Kadir Barría.

LISTA DE CONVOCADOS

GUARDAMETAS

Orlando Mosquera - Al-Fahya FC (KSA)

Marcos De León - Sporting SM (PAN)

Eddie Roberts - Estudiantes de Mérida (VEN)

DEFENSAS

César Blackman - Slovan Bratislava (SVK)

Jorge Gutiérrez - Universitario (PER)

Andrés Andrade - LASK Linz (AUT)

Michael Amir Murillo - Besiktas (TUR)

Omar Valencia - NY Red Bulls (USA)

Martín Krug - Juventud Torremolinos CF (ESP)

José Córdoba - Norwich City (ENG)

Jiovany Ramos - Academia Puerto Cabello (VEN)

VOLANTES

Carlos Harvey - Minnesota United (USA)

Adalberto Carrasquilla - Pumas (MEX)

Cristian Martínez - Slovan Bratislava (SVK)

José Luis Rodríguez - FC Juárez (MEX)

Víctor Griffith - CS Emelec (ECU)

Daivis Murillo - CD Plaza Amador (PAN)

Azarías Londoño - Universidad Católica (ECU)

Manuel Morán - CS Cartaginés (CRC)

Giovany Herbert - FC Kryvbas (UKR)

Yoel Bárcenas - Iraklis de Tesalónica (GRE)

DELANTEROS

Ismael Díaz - Club León (MEX)

José Fajardo - Universidad Católica (ECU)

Josué Vergara - KAA Gent (BEL)

Kadir Barría - Botafogo (BRA)