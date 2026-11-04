EN VIVO| Thomas Christiansen habla en conferencia de prensa previo al Panamá vs Curazao

Panamá/Thomas Christiansen, director técnico de la selección de Panamá, se dirige a los medios de comunicación en una conferencia de prensa que se da a una semana del inicio de la serie de cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf ante Curazao.

La conferencia la puedes sintonizar a través de TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Algunas de sus declaraciones