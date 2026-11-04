EN VIVO| Thomas Christiansen habla en conferencia de prensa previo al Panamá vs Curazao
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Panamá/Thomas Christiansen, director técnico de la selección de Panamá, se dirige a los medios de comunicación en una conferencia de prensa que se da a una semana del inicio de la serie de cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf ante Curazao.
La conferencia la puedes sintonizar a través de TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.
Algunas de sus declaraciones
- Lo importante para nosotros es competir. Curazao es un buen equipo y ha mejorado demasiado.
- La continuidad, el profesionalismo es lo que necesitamos tener para estos partidos.
- Caso Vergara: "Él sufrió una lesión que fue informada por el club. Se esperaron las pruebas y no llegaron. Se le llamó y examinó y no se le detectó nada. El partido ante Ecuador (en la gira asiática) estuvo bien y sufrió un golpe en la espalda. Le pregunto si está bien y me dice que sí. Yo no quiero gastar un cambio si un jugador está bien, pero nos dimos cuenta que, a los 5 minutos del segundo tiempo, iba cogeando, por eso lo sacamos. Después del juego, nos llama el director del equipo (KAA Gent)... enfadado. Pero lo vemos bien, él tiene un juego importante mañana y otro partido el fin de semana y veremos como llega".
- Curazao ha mejorado mucho desde la vez que casi nos eliminan para el octagonal.
- En cuanto a Kadir, siempre lo tenemos bajo observación. No me importa si juega con la Sub-20, solo que tenga minutos y gane confianza. Es un jugador joven, lo que hay qué hacer es mimarlo, tenerlo cerca. Si está aquí porque lo merece y la situación lo requiere.
- Conocemos a Curazao. Sabemos que es un buen equipo con los hermanos Bacuna, que los vemos desde el 2021 y un técnico con experiencia.
- Los jugadores de la LPF que están aquí, están porque lo merecen. No estoy aquí para complacer a nadie, si se les necesita van a estar.
- Yoel Bárcenas es un jugador que no necesita presentación, es un líder. En este tiempo de transición, necesitamos un jugador de su calibre. Me alegra que esté de vuelta. Al igual que otros jugadores, que tendrán partido este fin de semana, veremos cómo llega.
- Sobre rumores que lo vinculaban con Ghana: "Mi compromiso es con Panamá hasta el 2030. Soy un hombre de palabra y tengo el compromiso con Panamá por palabra y por escrito".
- Creo que Panamá es una selección que debe estar en ese Final Four. Hay otro equipo que quiere estar y, con todo respeto, hay que competir para poder clasificar al Final Four por cuarta vez consecutiva.