Panamá, con Raúl Antadillas, es séptimo en 200 metros combinados de Dakar 2026

La delegación panameña se presentó en la piscina de los Juegos Olímpicos de la Juventud por segundo día consecutivo.

Panamá/El nadador panameño Raúl Antadillas finalizó en la séptima posición de la prueba de los 200 metros combinados de los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, tras registrar un tiempo de 2:12.26 minutos en la final.

La medalla de oro fue para el japonés Iori Miyazaki, quien detuvo el cronómetro en 2:00.71 minutos. El neozelandés Ariel Muchirahondo se adjudicó la presea de plata con un tiempo de 2:01.66 minutos, mientras que el turco Kirhan Yilmaz obtuvo el bronce al marcar 2:02.91 minutos.

Antadillas consiguió su clasificación a la final luego de ubicarse en el tercer lugar del segundo heat eliminatorio de los 200 metros combinados, con un registro de 2:12.72 minutos.

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Segunda presentación

Por su parte, la nadadora panameña Karla Carrizo cumplió con su segunda presentación en la cita juvenil, esta vez en la prueba de los 50 metros libre.

Carrizo registró un tiempo de 28.19 segundos, resultado que la ubicó en la octava posición del noveno heat eliminatorio, con lo que completó su participación en esta competencia.

Ese resultado le dio a Carrizo la posición 29 de 68 participantes.

Información del COP