Piscina del Albrook| Suspenden licitación para la remodelación de esa instalación deportiva

El Instituto Panameño de Deportes está al frente de un proyecto cuyo objetivo principal es remodelar la piscina y hacerla adecuada para la práctica de deportes acuáticos.

Panamá/El proceso de licitación para la "remodelación, ampliación, construcción y equipamiento de la Piscina de Albrook y sus instalaciones" fue suspendido por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) debido a unas fallas en el pliego de cargos.

La decisión fue anunciada este lunes aunque estaba contenida en la Resolución N.° DS-DF-1925-2026, con fecha del 18 de septiembre de 2026. En ella, la DGCP detalla los errores y ordena al Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) a hacer los correctivos necesarios a los pliegos.

El precio de referencia de la licitación era de 7,611,283.44 balboas.

Fallas

En la resolución, firmada por el director general de la DGCP - Javier Raúl Marquíñez Dejud-, se detallaron cuatro errores principales.

Hasta la fecha en que se publicó la resolución, Pandeportes no había emitido una adenda que debía presentar al comprometerse en la homologación a corregir una discrepancia sobre la acreditación de experiencia. Este fallo es contrario a lo establecido en el artículo 51 de la Ley 22 de 2006 que señala que la entidad está obligada a emitir la adenda si la mayoría de los participantes en el proceso acuerdan cambios. La DGCP considera inadecuada la experiencia de un proponente que participó en un consorcio o asociación accidental sin considerar un porcentaje de participación. Dicha dirección asegura que en estos procesos se debe exigir dicho porcentaje y precisar el tipo de actividades ejecutadas por el integrante del consorcio. Hubo una estructuración incorrecta de los criterios de experiencia. En el pliego se dan siete puntos a la "experiencia en proyectos generales" y ocho a la "experiencia en obras deportivas". La DGCP indica que en ningunos de esos criterios se establece el objeto central del contrato que es el de " la experiencia de remodelación, ampliación, construcción y equipamiento de piscinas". Inconsistencias en el criterio financiero de coeficiente de liquidez. Esto se basa en que el rango que otorga un punto solicita el promedio de los años 2023 y 2024, mientras que otros criterios financieros se basan en los periodos de 2024 y 2025.

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Datos generales

La piscina de Albrook es una instalación deportiva construida dentro del territorio de la antigua Zona del Canal de Panamá. Actualmente está ubicada dentro del corregimiento de Ancón y se utilizó como sitio de entrenamiento para nadadores y como un lugar de esparcimiento para la comunidad.

Con el paso del tiempo, su estructura se deterioró. Por tal razón, Pandeportes abrió un proceso de licitación con el propósito de llevar a cabo un proyecto para remodelar esa infraestructura.

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El proyecto

Pandeportes planteó una intervención integral del complejo acuático, con un precio de referencia de B/.7,611,283.44. El proyecto contempla, entre otras cosas:

Demoler estructuras deterioradas y reconstruirlas.

estructuras deterioradas y reconstruirlas. Ampliar la piscina principal hasta 50 × 25 metros , con 10 carriles, para convertirla en un vaso de competencia.

la piscina principal hasta , con 10 carriles, para convertirla en un vaso de competencia. Construir o remodelar una piscina infantil.

una piscina infantil. Renovar graderías y colocar nuevas butacas.

graderías y colocar nuevas butacas. Remodelar vestidores, baños y áreas administrativas.

vestidores, baños y áreas administrativas. Incorporar nuevos sistemas de filtración y equipamiento.

nuevos sistemas de filtración y equipamiento. El proyecto también contemplaba una intervención importante de la infraestructura existente.

El proceso planteaba alrededor de 630 días de intervención, aunque también se hablado de unos 15 meses de ejecución una vez adjudicado el contrato.