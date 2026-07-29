Juegos Centroamericanos y del Caribe | Emily Santos gana medalla de plata en natación

La nadadora panameña volvió al podio de los Juegos Centroamericanos y del Caribe con el segundo lugar en los 50 metros pecho, su segunda presea en la justa regional.

Panamá/La nadadora panameña Emily Santos Silva volvió a subirse al podio en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. La nadadora panameña conquistó la medalla de plata en la final de los 50 metros pecho, con un registro de 31.81 segundos, para sumar su segunda presea individual en la justa regional.

Con este resultado, Emily Santos Silva reafirma su condición de una de las principales cartas panameñas en la piscina, luego de haber conquistado también la plata en los 100 metros pecho en la jornada previa. La nadadora, quien actualmente compite en el circuito universitario de Estados Unidos con Virginia Tech, sigue sumando resultados de peso en el presente ciclo hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Esta nueva medalla eleva a ocho el total de preseas conseguidas por el Team Panamá en Santo Domingo 2026, en una actuación que mantiene a la delegación istmeña con presencia constante en el medallero de la cita regional.