Asesinan a tiros a un estudiante dentro de un bus de la ruta Pilón-Colón

Un estudiante fue asesinado esta tarde dentro de un bus de la ruta Pilón-Colón, en la vía Boyd-Roosevelt, a la altura de la comunidad de Villas del Carmen, en la provincia de Colón.

Según información preliminar, varios sujetos ingresaron al bus y, sin mediar palabra, dispararon en repetidas ocasiones contra el joven, quien murió en la escena. Testigos señalaron haber escuchado más de diez detonaciones. Los demás pasajeros del autobús tuvieron que bajar rápidamente del vehículo para resguardarse de los disparos.

El cuerpo sin vida del estudiante permanece dentro del bus. El sitio fue acordonado con cinta amarilla por unidades de la Policía Nacional, mientras que agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) llegaron al lugar para iniciar las diligencias, recabar indicios y dar con los responsables del hecho.

Familiares de la víctima también llegaron al sitio, visiblemente consternados por lo ocurrido. Funcionarios del Ministerio Público se apersonaron igualmente en la zona para iniciar las investigaciones correspondientes.

Con este caso, la provincia de Colón suma 61 homicidios en lo que va de 2026, en medio de la consternación de una población que enfrenta un nuevo hecho de sangre en la costa caribeña.

Información de Néstor Delgado