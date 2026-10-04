Aprehenden a un hombre con 200 envoltorios de presunta sustancia ilícita en Merca Panamá

Al ciudadano también se le ubicaron $198.75 en efectivo.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un hombre de 30 años fue aprehendido en flagrancia por unidades policiales en Merca Panamá, en el área de Paraíso, corregimiento de Ancón, por su presunta vinculación con la venta de sustancias ilícitas.

Según el reporte policial, al ciudadano se le encontraron 200 envoltorios de plástico transparente, sellados en sus extremos, que contenían un polvo blanco que se presume sea una sustancia ilícita.

También se le ubicaron $198.75 en efectivo.

La Policía Nacional señaló que estas acciones forman parte de las labores dirigidas a desarticular redes de distribución de sustancias ilícitas a nivel local.