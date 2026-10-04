Chiriquí| Fiscalía de Drogas incauta unos 2,852 paquetes de sustancias ilícitas al sur de Punta Burica

Chiriquí/Unos 2,852 paquetes de sustancias ilícitas fueron incautados en una embarcación al sur de Punta Burica, en el distrito de Barú, Chiriquí, durante una diligencia realizada en la madrugada de este domingo 4 de octubre.

La operación, a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas de Chiriquí, dejó tres extranjeros aprehendidos: dos colombianos y un costarricense, según la Procuraduría General de la Nación.

Se prevé que los aprehendidos sean llevados en las próximas horas ante un juez de garantías.