Alcalde Mizrachi atribuye críticas de Mayín Correa al despido de su hermano y a su negativa a reintegrarlo

El alcalde asegura que desde entonces la gobernadora ha utilizado "su cargo, su voz y sus intereses para desacreditarme y atacarme con mentiras e inventos que dicen más de ella que de mí”.

Ciudad de Panamá, Panamá/El alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, atribuyó las críticas de la gobernadora Mayín Correa al despido de su hermano, Gonzalo Correa, y a su negativa a reincorporarlo a la Alcaldía. Su reacción se produce después de que Correa señalara, en una entrevista con un medio local, que “parece que el alcalde ya está en campaña presidencial”.

Por respeto he guardado silencio ante la expresa animosidad de Mayin en mi contra. La realidad es que boté a su hermano por botella y no acepté su reintegro por sinvergüenza”, expresó Mizrachi en su cuenta de X, donde además hizo pública la carta que la gobernadora le envió sobre el caso de su hermano en 2025.

El alcalde sostuvo que Gonzalo Correa, de 84 años, no acudía a trabajar desde la pandemia y recibía un salario de $1,500, además de subsidios y jubilaciones, según su versión.

“La causal era muy simple: el Sr. de 84 años no venía a trabajar desde Pandemia, no hacía caso a su superior y cobraba sus $1,500 más subsidios y jubilaciones —como miles que sacamos por lo mismo”, afirmó.

Mizrachi aseguró que el exfuncionario se presentó cuando le entregaron su último salario mediante un cheque y que aprovecharon ese momento para notificarlo del abandono del puesto.

“Con tantos jóvenes que buscan una oportunidad de empleo, esto es un irrespeto”, manifestó.

La carta de Mayín Correa

Como parte de su respuesta, el alcalde se refirió a una carta fechada el 6 de noviembre de 2025, en la que Correa le solicitó el reintegro de su hermano. Mizrachi afirmó que ella lo había contratado cuando era alcaldesa, junto con su hermana.

El 6 de noviembre de 2025 ella me envió una nota, siendo gobernadora y mi superior, pidiendo el reintegro de su hermano, a quien ella contrató cuando era alcaldesa (junto a su hermana)", planteó Mayer en X.

La carta expone una versión distinta sobre las ausencias laborales. Correa señaló que Gonzalo utiliza una silla de ruedas a causa de la diabetes y que también padece cáncer de próstata. Sostuvo que su despido vulneraba las normas que protegen a las personas con enfermedades crónicas y discapacidad.

A pesar de sus limitaciones físicas, Gonzalo asistía diariamente a su trabajo, desempeñándose como asesor del entonces Director de Mercados, quien posteriormente fue destituido”, escribió la gobernadora en la carta difundida por el alcalde.

Según Correa, la administración no le asignaba funciones ni le brindaba facilidades acordes con su condición de salud.

“Finalmente, se emitió un informe alegando que había faltado cinco días consecutivos, configurando ‘abandono del cargo’, cuando en realidad se encontraba en su domicilio esperando instrucciones laborales y las adaptaciones necesarias para poder cumplir con sus tareas”, señala la carta.

La gobernadora añadió que la situación permaneció sin solución durante la gestión del anterior alcalde y que, bajo la administración actual, una investigación concluyó nuevamente con la acusación de abandono.

En su petición, solicitó que se realizaran “las gestiones necesarias para reintegrar a Gonzalo Correa a su cargo, brindándole las facilidades que su estado de salud requiere”.

Acusaciones del alcalde

Mizrachi sostuvo que su negativa a aceptar esa solicitud dio paso a los cuestionamientos de Correa contra su gestión.

“Nada de esto debilita la admiración y por el respeto que le tengo a la sra. Mayin a lo largo de su carrera, pero ella sabía todo esto y aun así pidió por él”, expresó.

“Desde entonces ha utilizado su cargo, su voz y sus intereses para desacreditarme y atacarme con mentiras e inventos que dicen más de ella que de mí”, agregó.