Más de 1,000 jóvenes presentan 90 proyectos de inteligencia artificial y emprendimiento en Boquete

La actividad contó con mentorías en marketing, redes sociales, formalización de empresas, estrategias de ventas, creación de marcas, entre otros.

Más de 1,035 jóvenes participaron en la Feria de Innovación y Emprendimiento Juvenil realizada en Boquete, Chiriquí, donde fueron presentados más de 90 proyectos y emprendimientos relacionados con inteligencia artificial, robótica, tecnología, gastronomía, ciencia e impresión 3D, entre otras áreas.

La actividad, organizada por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), correspondió a la segunda edición de la feria, luego de una primera jornada desarrollada en la Ciudad del Saber.

Además de la exposición de proyectos, la jornada incluyó capacitaciones, mentorías y encuentros con instituciones y organizaciones, con contenidos dirigidos a orientar a los participantes en el desarrollo y formalización de sus iniciativas.

Inteligencia artificial y robótica entre los proyectos de jóvenes

Entre las iniciativas presentadas destacaron proyectos de inteligencia artificial y robótica desarrollados por estudiantes de premedia y media.

Algunas de las propuestas están orientadas a atender necesidades relacionadas con la salud, protección del medioambiente, mejoramiento de los suelos y atención de adultos mayores. También se presentaron emprendimientos gastronómicos y proyectos relacionados con impresión 3D.

La feria también contó con una villa universitaria, donde los participantes pudieron conocer diferentes opciones académicas, principalmente carreras vinculadas con tecnología, innovación e inteligencia artificial.

Otro de los componentes de la actividad fueron las mentorías impartidas por nueve especialistas, quienes abordaron temas relacionados con finanzas para emprendimientos, marketing, redes sociales, futuro digital, formalización de empresas, estrategias de ventas, creación de marcas y comercialización de productos.

Entre los participantes estuvo Carlos Aguilar, de 17 años, quien busca desarrollar un emprendimiento turístico. El joven explicó que las capacitaciones le permitieron conocer los trámites necesarios para registrar y formalizar su proyecto.

También participó Laura Montezuma, de 19 años, quien presentó un emprendimiento dedicado a la elaboración y comercialización de productos típicos.

Durante la actividad, la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, señaló que este tipo de encuentros busca conectar a los jóvenes con instituciones, empresas y organizaciones que puedan brindar orientación para el desarrollo de sus proyectos.