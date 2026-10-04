Ciudad de la Salud realiza jornada extraordinaria de cateterismo a pacientes con enfermedades cardiacas

Los procedimientos realizados durante estas jornadas permiten establecer diferentes rutas de atención, de acuerdo con la condición de cada paciente.

Unos 80 pacientes han sido atendidos mediante jornadas extraordinarias de cateterismo cardíaco e intervenciones coronarias complejas en el Centro Nacional Especializado Cardiovascular y Torácico de Ciudad de la Salud, mientras que alrededor de 40 personas permanecen pendientes de estos procedimientos.

La programación especial comenzó en septiembre y se desarrolló durante cinco semanas, con jornadas los viernes, sábados y domingos, como una medida para atender la demanda acumulada de procedimientos cardiovasculares.

Durante cada jornada se realizan entre 10 y 12 procedimientos diarios, principalmente a pacientes con enfermedad coronaria, aunque también se atienden casos de enfermedades valvulares y personas que requieren estudios de hemodinamia antes de una cirugía cardíaca u otro procedimiento.

El jefe del Servicio de Hemodinamia, Jaime Dutary, explicó que la cantidad de procedimientos realizados aumentó aproximadamente cuatro veces entre 2020 y 2025. Sin embargo, señaló que la demanda continúa siendo alta.

“La cantidad de procedimientos desde 2020 al 2025 aumentó, aproximadamente, cuatro veces; sin embargo, la demanda sigue siendo muy alta”, indicó Dutary.

Las jornadas buscan atender parte de esa demanda mediante una programación adicional a la actividad habitual del servicio.

¿Qué procedimientos se realizan durante las jornadas?

La atención depende de las necesidades y condición clínica de cada paciente. En algunos casos se realizan cateterismos y estudios diagnósticos para determinar con mayor precisión el tratamiento requerido.

Otros pacientes son candidatos a intervenciones coronarias percutáneas, procedimientos utilizados para tratar obstrucciones o estrechamientos de las arterias coronarias. También se realizan estudios de hemodinamia necesarios para completar la evaluación de pacientes que posteriormente serán sometidos a una cirugía cardíaca.

El cardiólogo intervencionista José Remón explicó que la programación incluye tanto pacientes ambulatorios como personas que permanecen hospitalizadas.

“El tema más importante es atender la demanda atrasada. Sin embargo, también tenemos pacientes hospitalizados que necesitan un procedimiento antes de salir del hospital y pacientes inestables que son prioritarios”, señaló.

De los aproximadamente 120 pacientes contemplados en la programación extraordinaria, unos 80 ya han recibido atención y alrededor de 40 permanecen pendientes de procedimiento.

La ejecución de estas jornadas requiere la participación de personal médico y de enfermería, además de trabajadores de áreas administrativas, aseo y seguridad, entre otros servicios necesarios para mantener la atención durante los fines de semana.