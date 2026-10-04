Influenza deja 63 muertos en lo que va de 2026; 98% de los fallecidos no estaba vacunado

Por su parte, las infecciones respiratorias agudas graves (IRAG), entre las que se incluyen neumonía y bronconeumonía, mantienen un acumulado anual de más de 15 mil casos.

Las enfermedades respiratorias continúan bajo vigilancia epidemiológica en Panamá, con 63 defunciones asociadas a la influenza y 15,503 casos acumulados de infecciones respiratorias agudas graves (IRAG) en lo que va de 2026, de acuerdo con el último informe del Ministerio de Salud (Minsa).

Los datos corresponden a la semana epidemiológica N.° 37, comprendida entre el 13 y el 19 de septiembre, y también incluyen el comportamiento de otras enfermedades como malaria, leishmaniasis, hantavirus, gusano barrenador en humanos, Mpox y dengue.

Durante la semana 37 no se registraron nuevas muertes por influenza, por lo que el acumulado nacional se mantiene en 63 defunciones.

Del total de fallecimientos, 57.1% corresponde a hombres y el 61.9% a personas de 65 años o más. Además, el 82.5% presentaba factores de riesgo, principalmente relacionados con edad avanzada y comorbilidades metabólicas, cardiovasculares y renales.

Los datos también reflejan que 98.4% de las personas fallecidas no estaba vacunada contra la influenza durante la temporada actual. Asimismo, el 82.5% tampoco había recibido la vacuna durante la temporada 2025.

Síndrome gripal

Durante la semana epidemiológica analizada se notificaron 760 casos de síndrome gripal, frente a los 1,197 contabilizados durante la misma semana de 2025.

El acumulado de síndrome gripal en Panamá alcanza los 31,572 casos durante 2026.

Por su parte, las infecciones respiratorias agudas graves (IRAG), entre las que se incluyen neumonía y bronconeumonía, sumaron 485 casos durante la semana, elevando el acumulado anual a 15,503 casos.

Malaria

Entre las otras enfermedades bajo vigilancia, la malaria registró nueve nuevos casos durante la semana 37 y acumula 5,768 casos en 2026. La cifra es inferior a los 8,218 casos contabilizados durante el mismo periodo de 2025.

En cuanto a la leishmaniasis, se notificaron 35 casos durante la semana y el acumulado llegó a 1,891 casos.

Para la fiebre por hantavirus no se reportaron nuevos contagios y el acumulado permanece en 21 casos, mientras que el síndrome cardiopulmonar por hantavirus registra 18 casos en lo que va del año.

Gusano barrenador en humanos

El informe epidemiológico también registra 101 casos acumulados de gusano barrenador en humanos durante 2026, luego de notificarse un nuevo caso durante la semana 37.

Para el mismo periodo de 2025 se habían contabilizado 94 casos.

En el caso de la leptospirosis, el acumulado permanece en 39 casos, sin nuevos reportes durante la semana analizada.

Tampoco se registraron nuevos casos de Mpox o viruela símica, que acumula 11 casos este año, frente a los 13 reportados para el mismo periodo de 2025.

El virus Oropouche se mantiene en 20 casos, mientras que chikungunya acumula siete, incluido un caso importado, y zika registra un solo caso en 2026.

Dengue

En cuanto al dengue, durante la semana epidemiológica 37 se notificaron 427 casos confirmados, con una tasa de incidencia de 9.2 casos por cada 100 mil habitantes.

El acumulado nacional asciende a 9,055 casos de dengue en 2026.

Ante el comportamiento de las diferentes enfermedades, las autoridades sanitarias recomiendan mantener actualizada la vacunación, acudir a atención médica ante signos de alarma y adoptar medidas para reducir la exposición a enfermedades transmisibles.