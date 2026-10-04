Panamá/El CAI y el Deportivo Árabe Unido protagonizarán uno de los partidos más atractivos de la Jornada 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

El conjunto chorrerano atraviesa un momento complicado en el campeonato y llega al compromiso después de caer ante Alianza FC, resultado que lo mantiene estancado con 10 puntos en la Conferencia del Oeste.

Del otro lado aparece un Deportivo Árabe Unido que vive una realidad diferente. El conjunto de Colón marcha como colíder de la Conferencia del Este con 21 puntos y llega con confianza después de conseguir una victoria 2-1 sobre Herrera FC en su más reciente presentación.

El duelo representa una nueva oportunidad para el CAI, que necesita sumar para acercarse a los puestos de protagonismo en su conferencia, mientras que el Árabe Unido buscará mantener su buen momento y seguir en la parte alta de la clasificación.

Con ambos equipos peleando por objetivos diferentes, este clásico moderno del fútbol panameño promete un partido de alta intensidad en una jornada que entra en su tramo decisivo.

CAI vs. Árabe Unido

CAI y Deportivo Árabe Unido se medirán por la Jornada 11 del Torneo Apertura 2026 de la LPF, en un encuentro que pondrá frente a frente a dos equipos con presentes muy distintos en la clasificación.

Para los locales, la prioridad será reaccionar y sumar puntos; para los colonenses, mantener la marcha y continuar en la pelea por el liderato.