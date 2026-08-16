Panamá escala posiciones y deja buena impresión en el Mundial de Flag Football 2026

Las selecciones masculina y femenina de Panamá cierran con buenas actuaciones su participación en el certamen que se realizó en Düsseldorf, Alemania.

Panamá/Panamá terminó su participación en el Mundial de Flag Football realizado en Düsseldorf, Alemania, con buenos resultados los que le permitieron mejorar posiciones en comparación a la cita orbiltal anterior.

Selección Femenina

Fase de grupos: Clasificaron a la fase eliminatoria con marca de 2-1 tras superar a Japón (37-13) y a Brasil (12-6), sufriendo únicamente una caída ante Canadá (14-27).

Clasificaron a la fase eliminatoria con marca de 2-1 tras superar a (37-13) y a (12-6), sufriendo únicamente una caída ante (14-27). Cuartos de final: Cayeron en un reñido encuentro ante Gran Bretaña con marcador de 26-20.

Cayeron en un reñido encuentro ante Gran Bretaña con marcador de 26-20. Posicionamiento final: Tras quedar eliminadas de la lucha por el podio, disputaron los partidos de ronda de consolidación (puestos 5° al 8°), donde lograron cerrar su actuación imponiéndose a España con marcador de 38-27, asegurando el séptimo lugar global del torneo. Esto equivale a un progreso de tres posiciones en comparación al Mundial anterior donde quedaron en el puesto 10.

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Selección Masculina

Fase de grupos: Se metieron entre los ocho mejores con récord de 2-1 en su llave, logrando victorias frente a Francia (33-26) y Gran Bretaña (33-27), y un tropiezo ante Italia (36-45).

Se metieron entre los ocho mejores con récord de 2-1 en su llave, logrando victorias frente a Francia (33-26) y (33-27), y un tropiezo ante (36-45). Cuartos de final: Enfrentaron a México en una de las llaves más disputadas del torneo. Aunque los panameños dominaban la pizarra al descanso 19-14, la escuadra mexicana reaccionó en la segunda mitad para quedarse con la victoria 33-19.

Enfrentaron a en una de las llaves más disputadas del torneo. Aunque los panameños dominaban la pizarra al descanso 19-14, la escuadra mexicana reaccionó en la segunda mitad para quedarse con la victoria 33-19. Posicionamiento final: El conjunto panameño cerró su participación con una victoria sobre Alemania por marcador de 33 a 32. Con ese resultado se ubicó en el séptimo puesto lo que representa una mejoría en comparación del certamen anterior donde quedó en la posición 13.

Campeones y clasificados

Estados Unidos y Canadá se coronaron campeones en las ramas masculina y femenina, respectivamente.

Los estadounidenses derrotaron a Italia en la final por marcador de 46 a 26. En tanto que las canadienses superaron a Estados Unidos por 27 a 20.

El certamen otorgó cuatro cupos para el torneo de flag football de los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028, estos los ocuparon Canadá e Italia, en la rama masculina, y México y Canadá en la femenina.

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