Gianmatteo Rousseau: panameño se sube a un monoplaza y debuta en la USF Juniors

El joven de 14 años de edad, quien anunció esta semana su incursión en la Fórmula 4, compite por primera vez en el campeonato de una división de desarrollo en Estados Unidos.

Panamá/Gianmatteo Rousseau compitió este viernes en su primera carrera de la división USF Juniors que se llevó a cabo en la pista de Elkhart Lake, Wisconsin (Estados Unidos).

Después de ubicarse séptimo en las prueba clasificatoria, el piloto panameño formó parte de la carrera en la que completó 10 vueltas y terminó en la novena posición con registro de 28 minutos, 11 segundos y 735 milisegundos. Esto equivale a 4.3496 segundos de diferencia del primer lugar que lo ocupó Bex Cranston quien hizo el recorrido en 28 minutos y 7.3858 segundos.

Rousseau, quien se integró al equipo Zanella Racing, tuvo su mejor registro en la tercera vuelta con un tiempo de 2:16.7979 segundos. Su desempeño en este día le dio 13 puntos en una competencia en la que acaba de debutar.

Se tienen programadas dos carreras más que se llevarán a cabo el sábado 26 de septiembre.

Esta es la primera participación en pista de Gianmatteo tras anunciar, el pasado lunes 21 de septiembre, su incursión en la Fórmula 4.

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USF Juniors

La USF Juniors es una categoría estadounidense de automovilismo de formación, pensada principalmente para pilotos jóvenes que vienen del karting y quieren dar el salto a los monoplazas.

Esta división forma parte de una escalera de desarrollo hacia categorías profesionales, especialmente hacia INDY NXT e, idealmente, la NTT INDYCAR SERIES.

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Funcionamiento

La escalera estadounidense de monoplazas incluye, de forma simplificada:

Karting USF Juniors USF2000 USF Pro 2000 INDY NXT INDYCAR

La USF Juniors utiliza monoplazas Tatuus F4 T-421, con motores Honda, y los pilotos compiten en circuitos de Estados Unidos.

Propósito

Es una categoría diseñada para que pilotos muy jóvenes aprendan aspectos que en karting no existen o son diferentes: