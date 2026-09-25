CSS brinda más de 100 mil consultas al año para el neurodesarrollo de bebés prematuros

La atención está a cargo de un equipo multidisciplinario conformado por pediatras, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, estimuladores tempranos, psicólogos y fonoaudiólogos, quienes intervienen en diferentes áreas del desarrollo infantil.

Ciudad de Panamá/Más de 100 mil consultas al año brinda la Caja de Seguro Social (CSS) para la atención integral y el seguimiento del neurodesarrollo de bebés prematuros a nivel nacional, como parte de las acciones dirigidas a detectar y atender de manera temprana posibles alteraciones en su desarrollo.

La cobertura se desarrolla mediante 44 módulos especializados y con el apoyo de 196 profesionales de la salud, informó el director general de la CSS, Dino Mon Vásquez, durante el IX Congreso Nacional Neurodesarrollo, denominado “Conocimiento que evoluciona, impacto que perdura”.

Mon Vásquez destacó la importancia de intervenir oportunamente durante los primeros años de vida, al considerar que la detección temprana puede incidir en el desarrollo futuro de los niños.

“Nuestros niños no pueden esperar; en el neurodesarrollo el tiempo es muy importante, la detección temprana puede cambiar la vida de un niño”, señaló.

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El congreso también busca fortalecer los conocimientos del personal de salud sobre los avances en neurociencia y neuroplasticidad. La jefa nacional del Programa de Alto Riesgo Neonatal de la CSS, Dr. Yila Castillo de Centella, explicó que las jornadas abordan el desarrollo infantil desde la etapa prenatal y la atención en las unidades de cuidados intensivos neonatales, hasta el seguimiento especializado.

“El congreso está centrado en dotarnos de conocimientos avanzados para la atención especializada que reciben nuestros niños”, destacó Castillo de Centella.

Por su parte, el subdirector nacional de Atención Primaria de Salud, Dr. Hiram Martín, resaltó el alcance del Programa de Alto Riesgo Neonatal, que realiza vigilancia, seguimiento y atención de los niños hasta los siete años de edad.

Este proceso involucra a un equipo multidisciplinario integrado por pediatras, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, estimuladores tempranos, psicólogos y fonoaudiólogos, quienes participan en la evaluación y atención de las distintas áreas del desarrollo infantil.

El IX Congreso Nacional Neurodesarrollo se desarrolla durante dos días y contempla ponencias de especialistas nacionales sobre neurosalud, neuroplasticidad y el monitoreo del crecimiento neuromotor y cognitivo desde la etapa fetal.