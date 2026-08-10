Virus sincitial: ¿por qué esta enfermedad puede ser mortal para los bebés y cómo prevenirlo desde el embarazo?

Una de las principales herramientas de prevención es la vacuna contra el virus respiratorio sincitial durante el embarazo.

Ciudad de Panamá/El virus respiratorio sincitial mantiene la presión sobre los servicios de salud en Panamá, con un aumento de casos que ha llevado a varios hospitales a reforzar su capacidad para atender a niños afectados por infecciones respiratorias graves.

El infectólogo y médico del Hospital del Niño, Xavier Sáez-Llorens, explicó que, de acuerdo con la información que ha recibido de parte del Ministerio de Salud, 17 personas han fallecido a nivel nacional a causa de este virus.

El especialista señaló que algunos de los casos más graves corresponden a niños pequeños procedentes de áreas apartadas y comarcales, donde las dificultades para acceder oportunamente a atención médica pueden agravar el desenlace. También indicó que se han registrado fallecimientos en distintos centros hospitalarios del país.

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¿Por qué puede ser tan grave en los bebés?

Sáez-Llorens explicó que el virus respiratorio sincitial circula todos los años y que, aunque en adultos y niños mayores puede manifestarse como un cuadro similar a un resfriado, los bebés, especialmente los menores de seis meses, tienen mayor riesgo de desarrollar complicaciones severas.

El virus produce una gran cantidad de secreciones que pueden obstruir las vías respiratorias, que en los bebés de menos de seis meses son muy pequeñas. Esto puede provocar dificultades para respirar y una disminución del oxígeno que llega a los tejidos.

El especialista también identificó factores que pueden aumentar el riesgo de complicaciones, entre ellos la exposición al humo de leña, la ausencia de lactancia materna, el tabaquismo o el contacto con personas que presentan síntomas respiratorios.

Prevención

Una de las principales herramientas de prevención es la vacuna contra el virus respiratorio sincitial durante el embarazo.

A partir del 2023, ya hay una forma más técnica, más médica de prevenir esto. De hecho, este virus siempre fue considerado la vergüenza de la pediatría. ¿Por qué? Porque no había ni tratamiento, no había vacuna", expresó.

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Según explicó el médico, en Panamá se administra entre las semanas 30 y 36 de gestación, con el objetivo de que la madre desarrolle defensas que posteriormente puedan pasar al bebé. Sin embargo, esas defensas requieren aproximadamente entre dos y tres semanas para generarse y transmitirse al bebé.

El especialista advirtió que la cobertura de esta vacunación en el país ronda actualmente el 40%, por lo que más del 60% de los bebés no estaría protegido mediante esta estrategia.

Sáez-Llorens explicó que existe además un anticuerpo monoclonal que puede administrarse al recién nacido para ofrecer protección contra el virus.

Sin embargo, indicó que este medicamento todavía no ha llegado a Panamá, aunque las autoridades ya iniciaron el proceso de adquisición y, según la información que recibió el especialista, podría estar disponible en las próximas semanas.

El médico también atribuyó parte del comportamiento de los virus respiratorios a las condiciones climáticas. Explicó que la época lluviosa y húmeda favorece su circulación y que los cambios en el clima pueden adelantar o prolongar las temporadas de transmisión.

Este año, dijo, el virus sincitial comenzó a circular con fuerza, provocando una rápida ocupación de los hospitales. En el Hospital del Niño incluso se han tenido que habilitar camas de cuidados intensivos para atender la cantidad de pacientes pediátricos graves.

¿Cómo proteger a los bebés?

El especialista recomendó extremar las medidas de prevención, especialmente con los menores de seis meses:

Lavarse las manos antes de tocar al bebé.

Evitar que personas con síntomas respiratorios tengan contacto con el niño.

Utilizar mascarilla si es necesario estar cerca del bebé estando enfermo.

Evitar llevar a los bebés pequeños a lugares con grandes concentraciones de personas, como centros comerciales.

Mantener la lactancia materna, considerada por el especialista como una de las principales formas de protección.

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