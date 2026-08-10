Clima en Panamá: Se espera un inicio de semana con lluvias, vientos de hasta 40 km/h y radiación UV extrema

El Imhpa también advierte sobre índices máximos de radiación UV-B entre 8 y 11+, con niveles de riesgo muy altos y extremos en el país.

Amanecer en ciudad de Panamá / TVN Noticias

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) prevé para este lunes condiciones de nubosidad y lluvias de intensidad variable en distintos sectores del país.

En la vertiente del Caribe, durante el transcurso del día se esperan intervalos nublados y lluvias de intensidades variadas ocasionales desde el norte de Veraguas hasta Bocas del Toro, además de chubascos aislados y puntuales en el resto de la vertiente.

Para la vertiente del Pacífico, en la mañana se prevé cielo parcialmente nublado a despejado, con algunos chubascos aislados acompañados de tormentas hacia el sur de Darién y el Golfo de Panamá.

En horas de la tarde se esperan algunos chubascos aislados con tormentas puntuales y de corta duración hacia sectores de Panamá, Panamá Oeste y Chiriquí.

Durante la noche podrían registrarse chubascos aislados con tormentas hacia el sur de Darién, mientras que en el resto del país se prevé poca nubosidad.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 23 °C y 27 °C en la cordillera Central, mientras que en el resto del país estarán entre 30 °C y 34 °C.

En cuanto a los vientos, en la vertiente del Caribe, Pacífico Central y Oriental predominarán las direcciones noroeste, norte y noreste, con velocidades de 20 a 35 km/h. En el golfo de Panamá podrían alcanzar hasta 40 km/h. Para el Pacífico Occidental se esperan vientos del oeste y suroeste, inferiores a 20 km/h.

En el Caribe se esperan olas de entre 1.50 y 2.20 metros, con periodos de 8 a 9 segundos. Se mantiene un nivel de precaución.

En el Pacífico, las olas tendrán alturas de entre 0.31 y 1.50 metros, con periodos de 12 a 14 segundos. Se recomienda precaución en el centro y oriente.

El Imhpa también advierte sobre índices máximos de radiación UV-B entre 8 y 11+, con niveles de riesgo muy altos y extremos en el país.

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