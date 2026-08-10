Clima en Panamá: Se espera un inicio de semana con lluvias, vientos de hasta 40 km/h y radiación UV extrema

El Imhpa también advierte sobre índices máximos de radiación UV-B entre 8 y 11+ , con niveles de riesgo muy altos y extremos en el país.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) prevé para este lunes condiciones de nubosidad y lluvias de intensidad variable en distintos sectores del país.

En la vertiente del Caribe, durante el transcurso del día se esperan intervalos nublados y lluvias de intensidades variadas ocasionales desde el norte de Veraguas hasta Bocas del Toro, además de chubascos aislados y puntuales en el resto de la vertiente.

Para la vertiente del Pacífico, en la mañana se prevé cielo parcialmente nublado a despejado, con algunos chubascos aislados acompañados de tormentas hacia el sur de Darién y el Golfo de Panamá.

En horas de la tarde se esperan algunos chubascos aislados con tormentas puntuales y de corta duración hacia sectores de Panamá, Panamá Oeste y Chiriquí.

Durante la noche podrían registrarse chubascos aislados con tormentas hacia el sur de Darién, mientras que en el resto del país se prevé poca nubosidad.

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Las temperaturas máximas oscilarán entre 23 °C y 27 °C en la cordillera Central, mientras que en el resto del país estarán entre 30 °C y 34 °C.

En cuanto a los vientos, en la vertiente del Caribe, Pacífico Central y Oriental predominarán las direcciones noroeste, norte y noreste, con velocidades de 20 a 35 km/h. En el golfo de Panamá podrían alcanzar hasta 40 km/h. Para el Pacífico Occidental se esperan vientos del oeste y suroeste, inferiores a 20 km/h.

En el Caribe se esperan olas de entre 1.50 y 2.20 metros, con periodos de 8 a 9 segundos. Se mantiene un nivel de precaución.

En el Pacífico, las olas tendrán alturas de entre 0.31 y 1.50 metros, con periodos de 12 a 14 segundos. Se recomienda precaución en el centro y oriente.

El Imhpa también advierte sobre índices máximos de radiación UV-B entre 8 y 11+, con niveles de riesgo muy altos y extremos en el país.

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