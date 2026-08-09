Nuevo puente de Caña Brava en Los Santos costará más de $200 mil, según el MOP

Esperan que el traslado de las partidas pueda concretarse en un plazo de 15 a 20 días .

Los Santos/Un puente colapsado desde hace aproximadamente un año mantiene afectadas las actividades agrícolas, ganaderas y el tránsito de más de 2 mil personas en la provincia de Los Santos.

Ante la falta de una solución, tres gobiernos locales acordaron aportar recursos de proyectos que ya habían sido aprobados para permitir el inicio de la reconstrucción.

Se trata del puente de Caña Brava, una estructura ubicada en la provincia de Los Santos que conecta sectores como El Bijao, El Rascador, San Luis, Los Olivos y La Villa de Los Santos.

La comunidad ha reclamado durante meses la reconstrucción de la estructura, cuya ausencia afecta principalmente a productores que utilizan esta vía para movilizarse.

A través de una consulta ciudadana se acordó que la Junta Comunal de La Villa de Los Santos, la Junta Comunal de Los Olivos y el Municipio de Los Santos aportarían $5 mil cada uno, para un total de $15 mil.

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Estos recursos provendrán de proyectos que ya habían sido seleccionados mediante consulta ciudadana y que deberán ser modificados para destinarlos a la atención de esta emergencia.

“Recursos que hemos tenido que sacrificar, la Junta Comunal de La Villa, Los Olivos y el Municipio de Los Santos para avanzar con la obra”, explicó Arcelio Calderón, representante del corregimiento de Los Bolívaros.

El representante reconoció que no considera justo que los gobiernos locales tengan que destinar recursos destinados originalmente a otras obras para atender una infraestructura cuya solución corresponde al Gobierno Central.

Realmente no es justo, pero en este momento, por el bienestar de las comunidades que están incomunicadas, prácticamente lo estamos haciendo”, sostuvo.

Una obra que supera los $200 mil

De acuerdo con lo explicado por los representantes locales, el Ministerio de Obras Públicas exige el aporte de los tres gobiernos locales como condición para avanzar con el proyecto.

Cada uno deberá aportar $5 mil, mientras que el costo total de la obra superaría los $260 mil, según la información proporcionada por el MOP.

Gustavo Vega, representante de La Villa de Los Santos, señaló que durante sus años en el cargo es la primera vez que observa una situación de este tipo.

“Las juntas comunales, lo que manejamos son prácticamente el corregimiento de La Villa, es el más grande del distrito de Los Santos y para nosotros en realidad necesitamos más recursos para poder darle solución a estos temas”, manifestó.

Explicó que, debido a la urgencia, tuvieron que sacrificar recursos destinados a proyectos previamente aprobados.

“Nosotros, las juntas comunales, hemos tenido que sacrificar dinero de proyectos ya aprobados para buscar una prioridad que es el puente de Caña Brava”, afirmó.

Los representantes esperan que el traslado de las partidas pueda concretarse en un plazo de 15 a 20 días.

Raúl Montenegro, alcalde de Los Santos, explicó que se destinarán fondos de proyectos en consulta ciudadana aprobados en 2025 para aportar a la construcción del puente.

Los $15 mil permitirían destrabar el inicio del proyecto, aunque queda pendiente la ejecución de una obra cuyo costo supera los $260 mil, según detalló Montenegro en base a datos proporcionados por el MOP.

Posteriormente, los recursos deberán pasar por la Contraloría y se realizarían las gestiones correspondientes para que el MOP pueda disponer de los fondos y materiales necesarios para ejecutar la obra.

La expectativa de las autoridades locales es que este proceso permita finalmente iniciar la reconstrucción de la estructura que permanece colapsada desde el año pasado.

Melissa Castro, residente del área, aseguró que espera que finalmente el puente sea reconstruido.

“Desde octubre del año pasado” llevan esperando una solución, relató.

Mientras tanto, los productores agrícolas y ganaderos de la zona continúan enfrentando las dificultades generadas por la falta del puente.

En días pasados, Iván Espino, director de Obras Públicas en Los Santos, explicó que ya iniciaron las gestiones para la consecución de los materiales que son necesarios para la construcción del nuevo puente en Caña Brava.⁣

Lo que hemos evaluado es la construcción de una nueva estructura en el sitio, del cual debemos hacer la demolición del puente existente, sus apoyos laterales y conformar una vía de desvío para que las personas puedan transitar”, explicó Espino.⁣

Los residentes denunciaron en TVN Noticias que llevan más de un año esperando la construcción de una nueva estructura, luego de que el puente quedara totalmente afectado durante la construcción de la nueva carretera y tras fuertes lluvias registradas en el sector.⁣

Información de Eduardo Javier Vega

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