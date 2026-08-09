Más de 400 autos abandonados han sido removidos de las calles de San Miguelito

La alcaldesa hizo un llamado a los residentes a colaborar con estas acciones y mantener los espacios públicos libres de obstáculos.

La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, anunció que continuarán los operativos para retirar vehículos abandonados y en estado de chatarra de las vías públicas y servidumbres del distrito.

Hernández explicó que se estarán colocando stickers de advertencia en los vehículos que tengan más de 30 días estacionados en la vía pública, por lo que pidió a los propietarios moverlos a otros lugares para evitar que sean removidos.

“Vecino, chatarra que veamos, chatarra que nos llevamos”, advirtió la alcaldesa.

La funcionaria señaló que la presencia de estos vehículos dificulta el tránsito y afecta el acceso de ambulancias, camiones de recolección de residuos y vehículos de bomberos, por lo que insistió en la necesidad de mantener las vías públicas despejadas.

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Según Hernández, hasta el momento se han removido más de 400 vehículos, aunque aseguró que los operativos continuarán debido a que todavía existen más automóviles abandonados que deben ser retirados.

La alcaldesa hizo un llamado a los residentes a colaborar con estas acciones y mantener los espacios públicos libres de obstáculos.

El pasado mes de abril, la Alcaldía de San Miguelito promulgó el Decreto Alcaldicio No. 005-2026, que establece un procedimiento excepcional y urgente para la remoción inmediata de vehículos en estado de abandono o convertidos en chatarra, cuando estos representen un riesgo o afecten el interés público.

Principales causales de aplicación

El procedimiento podrá aplicarse cuando los vehículos:

Obstruyan obras públicas o el acceso a ellas.

Impidan de manera significativa el tránsito vehicular o peatonal.

Generen riesgos a la seguridad o salubridad de las personas.

Afecten gravemente el uso del espacio público.

Procedimiento y derechos

Antes de la remoción, inspectores municipales deberán levantar un acta con ubicación, descripción y registro fotográfico del vehículo, además de colocar un aviso visible. Los autos retirados serán trasladados a un sitio de custodia designado por el municipio, y su disposición final (compactación o desguace) solo se ejecutará tras la notificación oficial y el vencimiento de los plazos legales para recursos administrativos.

El decreto también establece que los costos de remoción y disposición serán asumidos por los propietarios, aunque se contempla la posibilidad de que el responsable movilice el vehículo a un destino alternativo si se presenta durante la ejecución de la orden.