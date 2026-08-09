Más de 400 autos abandonados han sido removidos de las calles de San Miguelito

La alcaldesa hizo un llamado a los residentes a colaborar con estas acciones y mantener los espacios públicos libres de obstáculos.

Calles del distrito de San Miguelito / TVN Noticias

La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, anunció que continuarán los operativos para retirar vehículos abandonados y en estado de chatarra de las vías públicas y servidumbres del distrito.

Hernández explicó que se estarán colocando stickers de advertencia en los vehículos que tengan más de 30 días estacionados en la vía pública, por lo que pidió a los propietarios moverlos a otros lugares para evitar que sean removidos.

“Vecino, chatarra que veamos, chatarra que nos llevamos”, advirtió la alcaldesa.

La funcionaria señaló que la presencia de estos vehículos dificulta el tránsito y afecta el acceso de ambulancias, camiones de recolección de residuos y vehículos de bomberos, por lo que insistió en la necesidad de mantener las vías públicas despejadas.

Según Hernández, hasta el momento se han removido más de 400 vehículos, aunque aseguró que los operativos continuarán debido a que todavía existen más automóviles abandonados que deben ser retirados.

La alcaldesa hizo un llamado a los residentes a colaborar con estas acciones y mantener los espacios públicos libres de obstáculos.

El pasado mes de abril, la Alcaldía de San Miguelito promulgó el Decreto Alcaldicio No. 005-2026, que establece un procedimiento excepcional y urgente para la remoción inmediata de vehículos en estado de abandono o convertidos en chatarra, cuando estos representen un riesgo o afecten el interés público.

Principales causales de aplicación

El procedimiento podrá aplicarse cuando los vehículos:

  • Obstruyan obras públicas o el acceso a ellas.
  • Impidan de manera significativa el tránsito vehicular o peatonal.
  • Generen riesgos a la seguridad o salubridad de las personas.
  • Afecten gravemente el uso del espacio público.

Procedimiento y derechos

Antes de la remoción, inspectores municipales deberán levantar un acta con ubicación, descripción y registro fotográfico del vehículo, además de colocar un aviso visible. Los autos retirados serán trasladados a un sitio de custodia designado por el municipio, y su disposición final (compactación o desguace) solo se ejecutará tras la notificación oficial y el vencimiento de los plazos legales para recursos administrativos.

El decreto también establece que los costos de remoción y disposición serán asumidos por los propietarios, aunque se contempla la posibilidad de que el responsable movilice el vehículo a un destino alternativo si se presenta durante la ejecución de la orden.

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