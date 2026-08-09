Contra el tabaco y el vapeo: Minsa refuerza campaña de prevención

El Minsa reiteró que continuará impulsando acciones de prevención y promoción de la salud, así como políticas públicas dirigidas a mantener espacios 100% libres de humo.

El Ministerio de Salud (Minsa) realizó este domingo la 4.ª edición de la Carrera Caminata “A Todo Pulmón” 2026, una actividad que reunió a cientos de personas en la Cinta Costera 3 con el objetivo de promover estilos de vida saludables y concienciar sobre los riesgos del consumo de tabaco y el uso de vapeadores.

La actividad, organizada por la Comisión Nacional para el Control del Tabaco y la Dirección de Promoción de la Salud, inició a las 6:30 de la mañana con un recorrido de cinco kilómetros desde el área de estacionamientos frente al Patio de MiBus.

Bajo el lema “Desenmascarando el atractivo y así... ¡Combatimos la adicción al tabaco y a la nicotina!”, corredores, deportistas aficionados y familias participaron de la jornada.

Durante el evento, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, destacó la importancia de promover actividades comunitarias que incentiven el ejercicio y permitan educar a la población, especialmente a los jóvenes, sobre los efectos del tabaco y los cigarrillos electrónicos.

“El venir a hacer ejercicio nos va a hacer sanos, y así lograr envejecer de una manera digna y sana”, señaló el ministro.

En esta edición, la actividad también tuvo un componente solidario, ya que los fondos recaudados serán destinados a apoyar a la Asociación de Pacientes, Familiares y Amigos con Enfermedades Mentales y Esquizofrenia, para contribuir con las acciones y acompañamiento que brinda a estos pacientes.

La jornada contó además con la participación de autoridades del Minsa, entre ellas Norma Astudillo, de la Comisión Nacional para el Control del Tabaco, y Oris Iglesias, directora de Promoción de la Salud.

El evento culminó con la entrega de medallas y reconocimientos a los participantes de las diferentes categorías.

El Minsa reiteró que continuará impulsando acciones de prevención y promoción de la salud, así como políticas públicas dirigidas a mantener espacios 100% libres de humo y reducir los riesgos de enfermedades respiratorias y cardiovasculares asociados al consumo de tabaco y nicotina.