MLB noticias | Miguel Amaya sacudió el swing conectando su cuadrangular 4 de la campaña

El receptor panameño Miguel Amaya firmó una jornada dominical brillante con el madero en las Grandes Ligas (MLB) , siendo pieza clave en la contundente victoria de los Cachorros de Chicago 10-2 sobre los Reales de Kansas City.

Panamá/Amaya lució enfocado en la caja de bateo y demostró su poder al conectar su cuarto cuadrangular de la temporada, coronando una actuación ofensiva en la que se fue de 5-2 con tres carreras impulsadas, una anotada y dos ponches.

El jonrón del panameño no solo amplió la ventaja para la escuadra de Chicago, sino que reconfirmó el buen momento que atraviesa con la organización en el rol de receptor.

Las estadísticas de Miguel Amaya en la temporada de MLB

Con su producción en la jornada dominical, el oriundo de Los Santos sigue dejando números sólidos en la receptoría de los Cubs:

Promedio de bateo: .242

Jonrones: 4

Carreras impulsadas: 21

Carreras anotadas: 29

Claves de la actuación de Miguel Amaya

Oportunidad con corredores en base: Remolcó tres anotaciones fundamentales para sellar la paliza de Chicago.

Remolcó tres anotaciones fundamentales para sellar la paliza de Chicago. Poder de largometraje: Despachó su cuarto vuelacercas del año para seguir sumando extrabases a su cuenta personal.

Despachó su cuarto vuelacercas del año para seguir sumando extrabases a su cuenta personal. Aporte integral: Se consolida como un elemento confiable en la alineación titular de los Cachorros tanto a la defensiva como con el madero.

Ofensiva implacable: Los Cachorros aplastan a los Reales con una lluvia de 18 imparables

En una tarde marcada por el intenso calor en el Kauffman Stadium, los Cachorros de Chicago (69-50) demostraron su poderío ofensivo al derrotar de manera contundente a los Reales de Kansas City (49-70) con un marcador final de 10-2. La novena de Chicago no dio tregua desde el inicio, castigando al pitcheo local con un total de 18 hits para asegurar una victoria que consolida su buen momento en la temporada 2026.

El madero de Chicago no tuvo piedad

El ataque de los Cubs fue una exhibición de bateo oportuno y poder de largo metraje. Ian Happ conectó su jonrón número 20 de la campaña en la sexta entrada, mientras que el receptor Miguel Amaya se unió a la fiesta con un cuadrangular de tres carreras en el séptimo episodio para sentenciar el encuentro.

Entre las figuras destacadas con el madero se encuentran:

Alex Bregman: Se fue de 6-3 con 2 carreras impulsadas .

Se fue de 6-3 con . Ian Happ: Registró 3 imparables y remolcó 2 anotaciones .

Registró 3 imparables y remolcó . Miguel Amaya: Aportó 3 carreras producidas con su estacazo de cuatro esquinas.

Aportó con su estacazo de cuatro esquinas. Michael Busch: Tuvo una tarde perfecta al bate con 3 hits en 5 turnos, incluyendo un doblete.

Dominio en la loma: Matt Boyd alcanza su octavo triunfo

Desde el montículo, el abridor Matt Boyd firmó una actuación sólida de 7.0 entradas, en las que apenas permitió cinco hits y dos carreras limpias, logrando así su octava victoria de la temporada (8-1). Boyd mantuvo el control del juego pese a las condiciones climáticas de 90 grados, ponchando a tres bateadores y limitando el daño de la ofensiva de Kansas City.

Por el lado de los Royals, el abridor Randy Dobnak cargó con la derrota (2-1) tras permitir 10 imparables y cuatro carreras en apenas cinco episodios de labor. La única respuesta ofensiva de peso para los locales vino de la mano de Starling Marte, quien conectó un jonrón de dos carreras en la cuarta entrada, lo que representó toda la producción del equipo.

Estadísticas clave del encuentro (09/08/2026):

Resultado: Cubs 10 - Reales 2.

Cubs 10 - Reales 2. Hits: Chicago 18 - Kansas City 6.

Chicago 18 - Kansas City 6. Pitcher Ganador: Matt Boyd (8-1).

Matt Boyd (8-1). Pitcher Perdedor: Randy Dobnak (2-1).

Randy Dobnak (2-1). Jonrones: Happ (20), Amaya (4) por los Cachorros; Marte, S. (2) por los Reales.

Happ (20), Amaya (4) por los Cachorros; Marte, S. (2) por los Reales. Asistencia: 24,225 fanáticos.

24,225 fanáticos. Duración del juego: 2 horas y 44 minutos.

Fuente MLB