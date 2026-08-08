MLB noticias | ¡La atrapada del año! Mark Coley II desafía la gravedad con un fildeo imposible en el jardín central

El mundo del béisbol ha quedado atónito ante lo que ya se califica como la atrapada del año protagonizada por el prospecto Mark Coley II.

Panamá/En un despliegue de reflejos y atletismo puro, el jardinero Mark Coley II, vinculado a la organización de los Milwaukee Brewers, protagonizó una jugada acrobática que desafió todas las probabilidades en la zona de advertencia.

Un "milagro" en la zona de advertencia

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El momento de máxima tensión ocurrió cuando el bateador Hartman conectó un sólido batazo hacia el jardín derecho-central. La bola parecía destinada a superar la barda, pero Mark Coley II emprendió una carrera desesperada hacia la zona de advertencia, justo en las inmediaciones del cartel de Sova.

Lo que sucedió a continuación dejó a los espectadores y comentaristas sin palabras:

Coley realizó un salto espectacular justo antes de impactar contra la pared. La pelota entró inicialmente en su guante, pero debido al impacto y el movimiento, el esférico salió disparado por la parte superior de la manopla. En una fracción de segundo, mientras el jugador caía al suelo, logró recuperar el control de la pelota y asegurarla nuevamente en su guante antes de tocar el césped.

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Mark Coley II y el impacto en las redes sociales

La jugada se volvió viral instantáneamente bajo etiquetas como #CatchOfTheYear y #BrewCrew, destacando la resiliencia del prospecto al no dar por perdido el elevado incluso cuando la bola parecía haber escapado de su control inicial.

Este tipo de jugadas no solo resaltan el talento individual de jóvenes promesas como Coley II, sino que también se convierten en momentos icónicos que definen la narrativa de la temporada en las Ligas Menores y su camino hacia las Grandes Ligas. Sin duda, este fildeo será recordado como uno de los más técnicos y emocionantes de todo el 2026.

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