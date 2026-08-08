Juegos Centroamericanos y del Caribe | Los eSports debutan con medallas en Santo Domingo 2026

En una tarima central rodeada de pantallas LED , los jugadores clavan la mirada en computadoras de alto rendimiento , mientras mueven con destreza los dedos en sus controles y teclado .

Santo Domingo, República Dominicana/Carlos Salazar Moreno, un jugador de eFootball venezolano, entrenó a deshoras por falta de luz y se sobrepuso a los terremotos que sacudieron en junio a su país, antes de conseguir una medalla de bronce en los Centrocaribes 2026 en Santo Domingo, donde los eSports debutaron como disciplina con medallas.

Salazar Moreno es uno de los casi 80 jugadores de 11 países que compiten por primera vez en unos Centroamericanos en las modalidades: Street Fighter 6, eFootball (FC 26) y League of Legends.

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La antesala de su llegada a Santo Domingo estuvo marcada por el doble sismo del 24 de junio en Venezuela que provocó más de 6.000 fallecimientos.

La desgracia se convirtió en un aliciente para tratar de ganar una medalla que pudiera ofrecer a su país.

"Es nuestra motivación", para "darle alegría" a los afectados, dijo a AFP en Santo Domingo antes de competir y obtener la presea de bronce.

Pero el empeoramiento del sistema eléctrico en Venezuela por los temblores afectó a Maturín, la ciudad del este de Venezuela donde él vive, y complicó ese propósito a días de que iniciaran los juegos.

"No podía organizar un horario para entrenar. Cada vez que podía, haciendo horas extras de noche o en la mañana, cuando hubiera luz, intentaba entrenar", contó.

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"Inteligencia" y "concentración" -

"Aparte de la cuestión anímica de ver personas que fallecieron, las imágenes muy duras" que dejaron los terremotos, "también en el país hubo racionamientos de luz por algunos daños de la infraestructura".

Salazar, que trabaja como entrenador de fútbol infantil en Maturín, defiende que detrás de las partidas de eFootball hay preparación, estrategia y concentración.

Los eSports "son como el ajedrez. Hay juegos de inteligencia, concentración, de equipos, de habilidades", consideró este venezolano que acabó en el tercer lugar de la final de eFootball.

En una tarima central rodeada de pantallas LED, los jugadores clavan la mirada en computadoras de alto rendimiento, mientras mueven con destreza los dedos en sus controles y teclado.

Uno de los contendientes es Juan Hernández, conocido como "Dimitry", un jugador profesional de League of Legends que comparte la comparación con el ajedrez.

"En un futuro esto será algo común, algo normal, algo tan normal como el ajedrez en los Juegos Olímpicos", afirmó este dominicano, que dice entrenar unas 12 horas diarias para mantenerse competitivo, mientras estudia análisis de datos.

El título de League of Legends cayó en manos de Colombia, que se impuso 2-0 ante Dominicana, el equipo de "Dimitry".

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"Hito" -

El presidente de la Federación Dominicana de Deporte Electrónico, Yaqui Núñez del Risco Mejía, consideró como "un hito histórico" la inclusión de esta disciplina en los Juegos Centroamericanos.

"Por primera vez en este hemisferio unos juegos del circuito olímpico tienen eSports como deporte medalla", dijo Núñez a la AFP.

El antecedente de los eSports en unos Centrocaribes fue en San Salvador 2023, cuando se realizaron como deporte exhibición, sin medallas.

En 2024, el Comité Olímpico Internacional (COI) aprobó la creación de los Olympic Esports Games, una iniciativa que todavía está en desarrollo para su primera edición.

La competencia tiene lugar en el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, acondicionado para convertir las partidas en un espectáculo, en el que predominan las luces rojas y azules.

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En un área se enfrentan los equipos de cinco integrantes con computadoras de alto rendimiento, monitores y sillas gaming, mientras en otra zona de la tarima se realizan enfrentamientos individuales.

Cientos de aficionados llegaron al pabellón. Algunos hicieron fila, atraídos por el dominicano Saúl Mena, una de las principales figuras de la competencia, en la que acabó obteniendo el oro.

Siete veces campeón mundial de Street Fighter 6, cuatro de sus títulos obtenidos en la Evolution Championship Series (EVO), el mayor evento de juegos de lucha, Mena llegó a Santo Domingo después de ocupar el sexto lugar en la Esports World Cup (EWC) celebrada en París.

"Es bastante especial; es una oportunidad de exponer lo que yo hago a un público que usualmente no está siguiendo los juegos por seguir el medallero, por seguir la competencia en general", dijo sobre los Centrocaribes.

Para Mena, el debut también representa una oportunidad para demostrar que los eSports pueden seguir y mantenerse en las grandes competencias internacionales.

"Lo que yo espero es que tenga mucha influencia y que nos tomen en consideración en siguientes eventos. Que vean que la gente disfruta de este deporte, pero que también podemos producir resultados", dijo.

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