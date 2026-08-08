Juegos Centroamericanos y del Caribe | ¿Cuántas medallas tiene Panamá en Santo Domingo 2026?

¡Jornada histórica para el Team Panamá en Santo Domingo 2026! Cosecha récord de medallas y oro en béisbol, atletismo y esports.

Panamá/Panamá vivió este viernes su jornada más brillante en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La delegación istmeña firmó una actuación memorable al conquistar seis nuevas medallas en un solo día, elevando el registro total a 24 preseas: 8 de oro, 8 de plata y 8 de bronce, ubicándose sólidamente en el octavo lugar del medallero general.

Con este resultado, el Team Panamá no solo superó las 23 medallas obtenidas en San Salvador 2023, sino que alcanzó una cifra dorada con impacto histórico: el país no ganaba ocho medallas de oro en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe desde Ciudad de Guatemala 1950, hace más de siete décadas.

Resumen deportivo: Las 6 medallas del viernes 7 de agosto

Atletismo: Oro, Récord Nacional y boleto a Lima 2027 para Diddier Rodríguez

En una final inolvidable, Diddier Rodríguez se proclamó campeón de los 3,000m con obstáculos tras cruzar la meta en 8:38.81 minutos. Con este tiempo, Rodríguez destruyó su propia marca personal y actualizó el récord nacional que ostentaba desde 2024 (8:39.22 min), asegurando además su clasificación directa a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Por su parte, Chamar Chambers finalizó en la sexta posición en la final de los 800m planos con un tiempo de 1:47.50 min.

Béisbol: Histórico primer oro centroamericano dejando a Nicaragua en el terreno

La novena panameña escribió una página dorada al vencer 1-0 a Nicaragua de forma agónica para adjudicarse la primera medalla de oro en la historia del béisbol panameño en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Al igual que Rodríguez, el equipo de béisbol amarró su cupo directo a Lima 2027.

Esports: Cosecha dorada en eFootball y plata en Street Fighter 6

Los deportes electrónicos continuaron su racha triunfal dentro del ciclo olímpico:

Jhonnatan Mora (Oro en eFootball): Tras remontar en semifinales ante el venezolano Carlos Salazar (2-1), se impuso con categoría 2-0 en la gran final frente al guatemalteco Arnaldo Vásquez para colgarse la presea dorada.

Tras remontar en semifinales ante el venezolano Carlos Salazar (2-1), se impuso con categoría en la gran final frente al guatemalteco Arnaldo Vásquez para colgarse la presea dorada. Raúl Cogley (Plata en Street Fighter 6): Firmó un camino exigente en llaves de eliminación directa y se quedó con un valioso segundo lugar tras ceder en la final ante el dominicano Saúl Mena.

Fútbol: La Sub-21 rompe una sequía de 80 años y se cuelga el bronce

La Selección Sub-21 de Panamá superó a Colombia en una dramática definición por penales (3-2), luego de empatar 1-1 en 120 minutos con gol de Anel Ryce. La gran figura de la tanda fue el guardameta Ian Flores, quien atajó tres penaltis. Con esta victoria, el fútbol masculino vuelve al podio centroamericano tras 80 años de espera (la última presea databa de Barranquilla 1946).

Karate: Alberto Gálvez se baña de bronce en Kumite -67 kg

Alberto Gálvez reapareció en el podio regional al vencer con autoridad 8-0 al mexicano Iván Corona en el combate decisivo por la medalla de bronce. Gálvez vuelve a colgarse un metal centroamericano tras el bronce logrado en Barranquilla 2018.

Otros resultados de la delegación panameña

Sóftbol: Panamá cayó 2-6 ante República Dominicana y disputará este sábado la medalla de bronce frente a la selección de México .

Panamá cayó y disputará este sábado la medalla de bronce frente a la selección de . Levantamiento de Pesas: Los veragüenses Jorge Luis Medina (88 kg) y Kelly Aparicio (69 kg) cerraron sus pruebas en las posiciones 7° y 8° del total olímpico (306 kg y 189 kg, respectivamente).

Los veragüenses y cerraron sus pruebas en las posiciones 7° y 8° del total olímpico (306 kg y 189 kg, respectivamente). Pentatlón Moderno: Jhosselyne Cruz y Ana Paola González completaron con éxito los sectores de esgrima y natación en el relevo femenino.

Cierre de competencias y ceremonia de clausura

El Team Panamá encarará este sábado 8 de agosto sus últimos compromisos del calendario en las disciplinas de Pentatlón Moderno, Sóftbol, Esgrima y Levantamiento de Pesas, antes de que la justa regional baje el telón oficialmente con la ceremonia de clausura y el concierto estelar del artista dominicano Juan Luis Guerra.

Con información del COP