Mulino rechaza legalidad del nuevo concepto de la Policía Municipal de Panamá: 'Ojalá se tumbe eso'

Según confirmó el Minseg , la controversia jurídica se centra en las facultades que el acuerdo concede a los miembros de la Policía Municipal para practicar requisas, realizar aprehensiones y ejecutar detenciones preventivas.

Ciudad de Panamá/El presidente José Raúl Mulino manifestó su rechazo al nuevo concepto de Policía Municipal impulsado en el distrito de Panamá, al considerar que esta figura podría convertirse en una segunda fuerza policial.

El mandatario recordó que la función de este tipo de cuerpo, según su planteamiento, estaba relacionada originalmente con la protección de parques y monumentos, y cuestionó que ahora se pretenda ampliar sus funciones.

“No se puede transformar en otra policía”, afirmó.

Mulino también sostuvo que las modificaciones realizadas serían inconstitucionales y advirtió sobre el escenario que, a su juicio, podría generarse si otros alcaldes adoptaran iniciativas similares.

“Cada alcalde puede hacer lo mismo y sería un desastre”, manifestó el presidente.

Otro de los puntos cuestionados por Mulino es la apariencia de los uniformes de los agentes municipales, al considerar que podrían generar confusión con los utilizados por el Servicio de Protección Institucional (SPI).

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Cuestionamientos

Las declaraciones del presidente se producen en medio de la discusión sobre el alcance y las funciones que tendría la Policía Municipal del distrito de Panamá, tras el incidente en las instalaciones del Municipio de Panamá entre un policía de la institución de la Policía Municipal y un exfuncionario durante una manifestación de excolaboradores por el pago de primas de antigüedad adeudadas.

Alberto Llerena permanece en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Santo Tomás, luego de sufrir una lesión en el cráneo por la que ha sido sometido a dos cirugías en los últimos días.

Tras el incidente en el que resultó herido Alberto Llerena, el alcalde Mayer Mizrachi reconoció que hubo fallas en el procedimiento, anunció la apertura de una investigación interna y advirtió que podrían imponerse sanciones a los funcionarios involucrados.

Por su parte, los abogados de la familia de Llerena presentaron una denuncia penal ante el Ministerio Público para que se determinen las posibles responsabilidades sobre estos hechos.

Demanda

Ya el Ministerio de Seguridad interpuso un recurso de nulidad a las modificaciones al Acuerdo 162 de junio de 2025, mediante el cual el Concejo Municipal reglamentó la organización y funcionamiento de ese cuerpo de seguridad.

Se trata de una demanda de nulidad interpuesta por Argentina Barrera, directora de Asesoría Legal del Ministerio de Seguridad (Minseg), que se tramita en la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.

Según confirmó el Minseg, la controversia jurídica se centra en las facultades que el acuerdo concede a los miembros de la Policía Municipal para practicar requisas, realizar aprehensiones y ejecutar detenciones preventivas, siendo esta última una medida que, de acuerdo con la legislación vigente, corresponde a una actuación bajo orden de la autoridad competente.

Con esta nueva figura, la Policía Municipal no solo puede realizar aprehensiones, sino también detenciones preventivas antes de poner a la persona a órdenes de la autoridad competente. Estos aspectos cuestionados son atribuciones que están amparadas en el Acuerdo bajo la figura de “uso de la fuerza”.

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