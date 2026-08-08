Inicia traslado de materiales por vía marítima para construcción de seis viviendas en Río de Veraguas

De acuerdo con Sinaproc, en las comunidades de Río Veraguas y Calovébora hay unas 45 viviendas en condición de riesgo , de las cuales cinco son las más vulnerables por encontrarse muy cerca de la línea costera y estar construidas con materiales de corta duración.

El traslado de aproximadamente 70 toneladas de materiales para la construcción de seis nuevas viviendas comenzó este viernes hacia la comunidad de Río Veraguas, una zona afectada por el mal tiempo y que no cuenta con acceso por carretera.

Los materiales fueron embarcados desde el muelle de Colón y serán transportados con apoyo del Servicio Nacional Aeronaval (Senan). El cargamento incluye seis kits completos para las viviendas, con paneles, cemento, bloques, acero, láminas de zinc y biodigestores.

La viceministra de la Presidencia, Virna Luque, supervisó el embarque de los materiales en el muelle de Colón, mientras que el viceministro de Vivienda, Fernando Méndez, informó que se espera que el cargamento llegue a Río Veraguas en los próximos días, para dar paso a los trabajos de construcción destinados a las familias afectadas por las condiciones climáticas.

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Las viviendas de las familias afectadas sufrieron daños por la erosión costera provocada por las fuertes mareas y el mal tiempo en las comunidades de Río Veraguas, según el informe del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

La entidad recordó que desde febrero de este año se habían realizado inspecciones técnicas y emitido informes recomendando la reubicación de las familias que habitan en la zona, debido al peligro que representa el avance del mar.

No obstante, tras las condiciones registradas durante mediados de julio de este 2026, las viviendas volvieron a sufrir afectaciones por las altas mareas y el fuerte oleaje.

De acuerdo con Sinaproc, en las comunidades de Río Veraguas y Calovébora hay unas 45 viviendas en condición de riesgo, de las cuales cinco son las más vulnerables por encontrarse muy cerca de la línea costera y estar construidas con materiales de corta duración.

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