Clima en Panamá: Lluvias persistirán en el Caribe y se esperan chubascos fuertes en varias zonas del Pacífico

Se mantienen activos cuatro avisos de vigilancia: Uno de lluvias vigente hasta el 10 de agosto, mar picado en el Pacífico vigente hasta el 11 de agosto, incursión del polvo del Sahara vigente hasta el 10 de agosto y el último por vientos y oleajes en el Caribe.

Ciudad de Panamá/Las lluvias continuarán durante este sábado 8 de agosto en diferentes sectores del país, con mayor presencia en la vertiente del Caribe, mientras que en el Pacífico se prevén chubascos puntuales durante la tarde, algunos de ellos de intensidad fuerte, según el informe del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá.

En el Caribe, durante la mañana se mantendrán los cielos nublados y lluvias esporádicas de intensidad variable en gran parte de la región, con mayor frecuencia entre Colón y Bocas del Toro. Estas condiciones podrían persistir durante la tarde y la noche.

Para la vertiente del Pacífico, la mañana se presentará con cielo parcialmente nublado y algunos sectores con poca nubosidad. Sin embargo, se esperan episodios nublados acompañados de lluvias esporádicas en el norte de Coclé, Panamá Oeste, Panamá Este y la cordillera Central.

Durante la tarde aumentará la posibilidad de chubascos puntuales y de corta duración, que podrían alcanzar intensidad fuerte en la Región Metropolitana, especialmente en áreas costeras, además de Panamá Oeste, Panamá Este, Chiriquí, el sur de Veraguas, el macizo montañoso de Azuero y sus costas, Darién y las comarcas Emberá-Wounaan.

Hacia la noche, las lluvias tenderán a desplazarse hacia las zonas marítimas, principalmente en las costas de Chiriquí, el sur de Veraguas, el sur de Azuero, el Golfo de Panamá, las costas de Panamá Este, el oriente de Darién y las comarcas Emberá-Wounaan.

Se mantienen varios avisos de vigilancia:

Uno de lluvias vigente hasta el 10 de agosto

Mar picado en el Pacífico vigente hasta el 11 de agosto

Incursión del polvo del Sahara vigente hasta el 10 de agosto

Y el último por vientos y oleajes en el Caribe

En cuanto a las temperaturas, las máximas estarán entre 27 °C y 30 °C en el Caribe, mientras que en el Pacífico oscilarán entre 29 °C y 33 °C. En las zonas montañosas y la cordillera Central se esperan valores entre 22 °C y 27 °C.

Los vientos en el Caribe serán del noroeste y noreste, con velocidades de entre 25 y 35 km/h, condiciones consideradas de precaución. En el Pacífico predominarán los vientos del norte y noroeste, también con velocidades de entre 25 y 35 km/h.

En las condiciones marítimas, el litoral Caribe registrará olas de 1.6 a 2.0 metros de altura, con periodos de entre 8 y 9 segundos, por lo que se mantienen condiciones de precaución. En el litoral Pacífico se esperan olas de 0.6 a 1.2 metros, con periodos de 16 y 17 segundos.

Los índices de radiación UV-B se mantendrán entre niveles de riesgo moderado y muy alto, con valores de 7 a 10 en diferentes puntos del país.

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