Panamax 2026: Fuerzas especiales de distintos países participaron en simulacro en el canal de Panamá

Durante el simulacro, integrantes del grupo de reacción ingresaron a la embarcación luego de escucharse disparos y procedieron a neutralizar a los supuestos atacantes.

Ciudad de Panamá/Fuerzas especiales de distintos países participaron en un simulacro de asalto marítimo en el Canal de Panamá, como parte de los ejercicios multinacionales Panamax 2026, que se desarrollan en el país desde el pasado 3 de agosto.

El ejercicio recreó un escenario en el que, según información de inteligencia, una embarcación con supuestos terroristas intentaba atravesar la vía interoceánica, lo que activó la respuesta de las unidades de seguridad desplegadas en el área.

De acuerdo con las autoridades, ante una situación de este tipo, el tiempo de respuesta debe oscilar entre 15 y 30 minutos, mientras que la toma y control total de la embarcación debe completarse en un periodo aproximado de una hora, con un máximo de una hora y 30 minutos.

”Un buque es considerado una amenaza que pudiera de una u otra forma atentar contra la seguridad del canal de Panamá, si pudiese ser llegado a utilizar como arma”, indicó Cristian Escala, subcomisionado del Senan.

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Durante el simulacro, integrantes del grupo de reacción ingresaron a la embarcación luego de escucharse disparos y procedieron a neutralizar a los supuestos atacantes. Como parte del escenario planteado, fue necesario el uso de la fuerza para controlar a los ocupantes y asegurar la nave.

Para la operación se movilizaron tres botes tácticos, cada uno con aproximadamente 15 unidades.

”Se simulaba en la contraparte de la utilización de equipos irregulares, que son de nuestras unidades de la fuerza pública, que en esta ocasión simularon ser grupos de extremada, violencia llamados BML”, explicó Escala.

Panamax 2026 contempla distintos escenarios operativos, que incluyen acciones terrestres, marítimas y aéreas, así como el uso de equipos tecnológicos para la detección y localización de posibles amenazas.

Los ejercicios también incorporan operaciones de rescate y asistencia humanitaria, con el objetivo de evaluar la capacidad de coordinación y respuesta de las fuerzas participantes ante riesgos considerados estratégicos para el Canal de Panamá y sus áreas adyacentes.

Panamax es un ejercicio multinacional enfocado en la seguridad y defensa de la vía interoceánica. La edición de 2026 reúne a más de 1,700 efectivos de 21 países.

Con información de Hellen Concepción