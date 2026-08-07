Chiriquí | Transportistas deberán afiliarse a la Caja del Seguro Social, pero aseguran desconocer cuánto tendrán que pagar

Los transportistas solicitan mayor orientación sobre el proceso de afiliación a la Caja de Seguro Social, el monto que deberán pagar y la fórmula utilizada para calcular sus cotizaciones.

Chiriquí/Conductores del transporte deberán afiliarse a la Caja de Seguro Social (CSS) en cumplimiento de la Ley 462. Sin embargo, transportistas de la provincia de Chiriquí aseguran que todavía desconocen el procedimiento, la fórmula de cotización y el monto que deberán pagar.

Armando Morales, transportista, señaló que el sector necesita mayor orientación sobre la aplicación de la normativa.

“El 100% de los transportistas no sabe exactamente qué es la ley, qué tiene que pagar. Estamos completamente desactualizados respecto a la ley del Seguro Social”, expresó Morales.

“Esperamos más información que nos ilustre sobre esa ley”, agregó.

Rolando Hurtado, también transportista, reconoció que la afiliación será obligatoria, aunque señaló que todavía se mantienen conversaciones sobre su aplicación.

“No nos vamos a escapar porque esto es una ley. Lo que se está consiguiendo es que el jubilado y las personas de la tercera edad estén exonerados. Hay muchos muchachos nuevos; ellos van a tener que ir al Seguro Social y afiliarse”, manifestó Hurtado.

Óscar Rojas pidió que las condiciones sean explicadas con anticipación. “Claro que sí, necesitamos más información y debe ser ya, porque no nos pueden decir: ‘Esto es así y listo’, de hoy para mañana. Debe ser con tiempo”, expresó.

Nicolás Brea, director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), explicó que los conductores podrán escoger entre cotizar únicamente para la jubilación o realizar aportes que también les permitan recibir servicios de salud.

“Tienen opciones de afiliarse, ya sea solamente para el pago de la parte que les corresponde para la jubilación, o también tienen la opción del pago para la jubilación y para recibir servicios de salud”, detalló Brea.

La Ley 462 establece que los conductores que realicen esta actividad deben afiliarse a la CSS para cotizar y acceder a una jubilación y prestaciones médicas durante su vida laboral.

Con información de Demetrio Ábrego.