Idaan construirá dos acueductos en comunidades de la Comarca Naso Tjër Di

La construcción se desarrollará de manera paralela a la ampliación del sistema de captación de agua cruda, que forma parte del mismo proyecto de infraestructura.

Bocas del Toro/El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) iniciará el próximo 31 de agosto la construcción de dos acueductos en las comunidades de Bonyic y Bonking, en la provincia de Bocas del Toro.

Las obras forman parte de los acuerdos alcanzados con la dirigencia de la Comarca Naso Tjër Di, dentro del programa de beneficios sociales relacionado con el proyecto del nuevo sistema de captación de agua cruda en la quebrada Bonyic.

Previo al inicio de los trabajos, del 17 al 21 de agosto se desarrollará un proceso de selección y reclutamiento de personal local que participará en la ejecución de las obras.

De acuerdo con el Idaan, los nuevos acueductos permitirán mejorar el abastecimiento de agua para unos 600 residentes de ambas comunidades.

La construcción se desarrollará de manera paralela a la ampliación del sistema de captación de agua cruda, que forma parte del mismo proyecto de infraestructura.

En conjunto, la iniciativa beneficiará a una población estimada de 81,723 habitantes e incluye además mejoras en las plantas potabilizadoras de Quebrada Nigua y Nuevo Paraíso, en Almirante, así como en la planta potabilizadora de El Silencio, en Changuinola.

Con estas intervenciones, el Idaan busca fortalecer la capacidad de producción y distribución de agua potable en distintos sectores de Bocas del Toro y mejorar el acceso al servicio para las comunidades beneficiadas.