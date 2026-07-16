Entregan informe técnico sobre delimitación de la comarca Naso Tjër Di

El documento recoge los resultados de una jornada de trabajo desarrollada entre el 8 y el 17 de junio de 2026, durante la cual se verificó la ubicación de los vértices que conforman el polígono territorial de la comarca.

Panamá/El viceministro de Gobierno, Juan Francisco Borrell, entregó al presidente de la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá (Coonapip), Leonides Cunampia, el informe técnico correspondiente a la primera fase de verificación en campo de los límites de la comarca Naso Tjër Di.

El documento recoge los resultados de una jornada de trabajo desarrollada entre el 8 y el 17 de junio de 2026, durante la cual se verificó la ubicación de los vértices que conforman el polígono territorial de la comarca.

Esta primera etapa abarcó el tramo comprendido entre Alto Yorkín y la quebrada Zapallo, afluente del río Bromli, tomando como referencia las coordenadas establecidas en la Ley 188 del 4 de diciembre de 2020, mediante la cual se creó la comarca Naso Tjër Di.

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Borrell, quien también preside la Comisión Nacional sobre Límites Político-Administrativos, señaló que este avance permitirá brindar mayor certeza sobre la delimitación del territorio.

Además, reiteró el compromiso del Gobierno Nacional de continuar los trabajos técnicos en coordinación con las autoridades tradicionales y las organizaciones representativas de los pueblos indígenas.

Con la entrega del informe, las autoridades buscan fortalecer el trabajo interinstitucional y el diálogo con las comunidades indígenas, mediante un proceso técnico, participativo y transparente para definir adecuadamente los límites político-administrativos del territorio nacional.