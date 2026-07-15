Fenómeno de El Niño: Comisión interinstitucional se declara en sesión permanente para monitorear efectos adversos

La comisión fue creada mediante un decreto de gabinete con el objetivo de atender las consecuencias e impactos que pueda ocasionar el fenómeno de El Niño en el país.

Ciudad de Panamá/La Comisión Interinstitucional de Alto Nivel (CIAN) fue declarada en sesión permanente para dar seguimiento a los posibles efectos adversos del fenómeno de El Niño en Panamá, por instrucción del presidente de la República, José Raúl Mulino.

La primera reunión contó con la participación del ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac; viceministros, directores y representantes de diversas entidades del Gobierno Nacional, quienes iniciaron la coordinación de acciones para hacer frente a las posibles afectaciones que podría generar este evento climático.

Durante el encuentro, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, explicó que la comisión fue creada mediante un decreto de gabinete con el objetivo de atender las consecuencias e impactos que pueda ocasionar el fenómeno de El Niño en el país.

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Según indicó, la reunión permitió conocer los escenarios previstos para los próximos días y semanas, además de establecer una hoja de ruta que definirá las responsabilidades de cada institución para responder de manera oportuna en las zonas que puedan resultar afectadas.

Por su parte, la directora general del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), Luz Graciela de Calzadilla, señaló que las lluvias han sido más intensas en la región Caribe, situación que mantiene a las autoridades en estado de atención, mientras que en el litoral Pacífico se ha registrado una disminución de las precipitaciones.

La funcionaria detalló que los pronósticos indican que el fenómeno podría extenderse por un período de hasta 12 meses y permanecer activo hasta mayo del próximo año, aunque con una intensidad menor tras alcanzar su punto máximo durante el mes de octubre.

En tanto, el director general del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Omar Smith Gallardo, hizo un llamado a la población a mantenerse informada sobre la evolución del fenómeno y atender las recomendaciones de las autoridades.

Gallardo pidió especial precaución a los residentes de áreas cercanas a cerros, debido al riesgo de deslizamientos, y recomendó evitar zonas propensas a inundaciones, especialmente los cruces de ríos y quebradas, tanto para peatones como para conductores.