Consejo de Gabinete: Imhpa advierte déficit de lluvias y aumento de temperaturas por fenómeno de El Niño

La institución recordó que declaró oficialmente el inicio del fenómeno de El Niño el pasado 12 de mayo de 2026, mientras que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) hizo lo propio el 12 de junio.

Ciudad de Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) advirtió que el país podría enfrentar un marcado déficit de lluvias, un aumento en las temperaturas del aire y una mayor sensación térmica entre los meses de julio y diciembre de 2026, como consecuencia del desarrollo del fenómeno de El Niño.

La directora del Imhpa, Luz Graciela de Calzadilla, presentó el informe de perspectiva climática durante una sesión del Consejo de Gabinete, donde explicó el estado actual del fenómeno y los posibles impactos que podría generar en el territorio nacional durante los próximos meses.

”En este momento, estamos ante un fuerte evento de El Niño, tenemos una categoría fuerte, porque las temperaturas del pacífico ya están en el rango de 1.7 y la NOAA establece que de 1.5 a dos se considera un Fenómeno de El Niño fuerte”, explicó la directora del Imhpa.

Según el informe, Panamá se mantiene bajo alerta por El Niño y los principales modelos internacionales de pronóstico del ENSO (El Niño-Oscilación del Sur) reflejan una probabilidad superior al 95 % de que estas condiciones persistan durante el segundo semestre del año.

Las proyecciones indican que entre julio y diciembre predominará un déficit de lluvias a nivel nacional, con reducciones que podrían alcanzar hasta un 55 %. Además, entre julio y principios de agosto se prevén períodos secos acompañados de altas temperaturas.

Los modelos climáticos también estiman que la temperatura del aire podría incrementarse entre uno y tres grados centígrados por encima de los valores habituales, lo que favorecería una mayor sensación térmica en distintas regiones del país.

El Imhpa señaló que el comportamiento climático registrado durante los primeros seis meses de 2026 guarda similitud con los años 1997, 2002 y 2023, períodos en los que también se desarrolló el fenómeno de El Niño. En esos años, el evento fue declarado durante el trimestre comprendido entre abril y junio, alcanzando una intensidad de fuerte a muy fuerte entre septiembre y noviembre.

La institución recordó que declaró oficialmente el inicio del fenómeno de El Niño el pasado 12 de mayo de 2026, mientras que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) hizo lo propio el 12 de junio.

El fenómeno de El Niño modifica los patrones climáticos en diversas regiones del mundo, provocando sequías en algunos países y lluvias intensas e inundaciones en otros, además de contribuir al aumento de la temperatura global y a la ocurrencia de episodios de calor extremo.

Con información de Yamy Rivas