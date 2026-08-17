Instituciones fortalecen preparación para responder ante desastres y emergencias

Uno de los objetivos es que las instituciones puedan evaluar las posibles respuestas y actuar de manera coordinada cuando se presente un evento.

Ciudad de Panamá/Con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia y desastres, distintas instituciones participaron en una jornada de capacitación enfocada en el análisis de información y la toma de decisiones dentro de los centros de operaciones.

La estrategia busca establecer mecanismos que permitan responder de manera más rápida y coordinada ante eventos como terremotos, inundaciones, incendios y otras situaciones de gran magnitud que puedan poner en riesgo a la población.

Gonzalo Chang, subdirector del Cuerpo de Bomberos, explicó que el programa tiene un carácter interinstitucional y busca preparar a los equipos para analizar los escenarios y determinar las acciones necesarias ante una emergencia.

“Este curso trata de esto, analizar la información y brindar la respuesta adecuada para poder ayudar a resolver cualquier situación que se dé”, señaló Chang.

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El funcionario destacó que uno de los objetivos es que las instituciones puedan evaluar las posibles respuestas y actuar de manera coordinada cuando se presente un evento.

“Cada vez que se da una situación o un evento, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a analizar las posibles respuestas con los equipos para así poder solventar lo más pronto posible una situación”, indicó.

En la actividad también participaron representantes del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), la Cruz Roja y el Sistema Único de Manejo de Emergencias Prehospitalarias (SUME 911).

Omar Smith, director general del Sinaproc, destacó que estos procesos permiten fortalecer las capacidades de análisis e identificación de riesgos dentro de un centro de operaciones a nivel nacional.

“En este caso, lo que se está haciendo es fortalecer esa capacidad en cuanto a lo que son los análisis, identificaciones de riesgos dentro de un centro de operaciones a nivel nacional”, explicó Smith.

Las autoridades resaltaron que contar con protocolos claros y equipos capacitados permite reducir los tiempos de respuesta y disminuir los riesgos durante una emergencia.

El programa también busca fortalecer la prevención y promover una mayor cultura de preparación, tanto entre las instituciones responsables de atender emergencias como entre la ciudadanía, para que exista mayor conocimiento sobre cómo actuar antes, durante y después de un desastre.

Con información de Jessica Román