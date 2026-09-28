Teleférico de San Miguelito: Metro de Panamá firma contrato para su construcción
El próximo paso será la revisión del contrato por parte de la Contraloría y su eventual refrendo, requisito necesario para continuar con la ejecución del proyecto.
Metro de Panamá, S.A. y Doppelmayr Panamá, Corp. firmaron este lunes 28 de septiembre el contrato para ejecutar el proyecto del Teleférico de los distritos de Panamá y San Miguelito, luego de culminar las mesas de revisión conjunta de los documentos contractuales.
Con la firma, el contrato que asciende a B/.255,163,788.03, será remitido a la Contraloría General de la República para su revisión y posterior refrendo, informó el Metro de Panamá.
La formalización del acuerdo permite avanzar a la siguiente etapa del proyecto, que busca mejorar la conectividad y la integración del transporte público, particularmente para los residentes de San Miguelito.
Así será el Teleférico
El sistema contempla aproximadamente 6.6 kilómetros de transporte por cable y seis estaciones, distribuidas en:
- Balboa
- Cincuentenario
- Samaria
- Mano de Piedra
- Valle de Urracá
- Torrijos Carter
De acuerdo con el Metro de Panamá, el diseño permitirá conectar distintos sectores de Panamá y San Miguelito y facilitar el desplazamiento de miles de usuarios.
El proyecto también contempla la integración con la red de transporte público existente, incluida la conexión con la Línea 2 del Metro de Panamá y otros servicios de transporte masivo.
Según la entidad, esta integración permitirá avanzar hacia una red de movilidad más conectada, accesible y eficiente.
Además, funcionará a una velocidad de seis metros por segundo, y tendrá una capacidad para transportar a 2,800 personas por hora, por sentido.
El próximo paso será la revisión del contrato por parte de la Contraloría y su eventual refrendo, requisito necesario para continuar con la ejecución del proyecto.